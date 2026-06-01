[더벨]아우딘퓨쳐스, 미 코스트코 'K-선케어' 열풍

아우딘퓨쳐스의 네오젠 에어리 선스크린이 미국 코스트코에서 가파른 판매 성장세를 기록했다. 이 제품은 북미 시장 맞춤형 전략으로 가볍고 산뜻한 사용감에 집중하여 차별화에 성공했다. 아우딘퓨쳐스는 이번 코스트코 흥행을 기반으로 북미 시장 내 브랜드 영향력을 확대하고 하반기 뉴욕에서 바이어 초청 팝업을 준비하고 있다.

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화장품 전문기업 아우딘퓨쳐스(1,098원 ▼2 -0.18%)가 1일 자사 브랜드 ‘네오젠(NEOGEN)’의 대표 제품 ‘에어리 선스크린’이 미국 대형 유통 채널 코스트코(Costco)에서 가파른 판매 성장세를 기록하고 있다고 밝혔다.

코스트코 에어리 선스크림

아우딘퓨쳐스의 ‘에어리 선스크린’ 코스트코 입점 초기 1차 생산 물량 1만개를 시작으로, 시장 반응이 예상치를 웃돌자 곧바로 2차 2만개, 3차 4만개 생산까지 확대했다. 현재는 4차 추가 생산을 앞두고 있는 상황으로, 현지 수요가 지속적으로 증가하고 있는 것으로 알려졌다.

에어리 선스크린의 흥행 배경에는 북미 시장 맞춤형 제품 전략이 자리하고 있다는 평가다. 기존 K-뷰티 선케어 제품들이 ‘촉촉함’과 ‘광채 피부’ 중심이었다면, 에어리 선스크린은 미국 소비자들이 선호하는 ‘가볍고 산뜻한 사용감(Airy & Matte Finish)’에 집중하며 차별화에 성공했다.

업계에서는 이번 사례를 단순한 히트 상품 이상의 의미로 해석하고 있다. 일반적으로 글로벌 유통 채널에서는 테스트 오더 이후 판매 추이를 지켜보며 점진적으로 발주를 늘리는 것이 일반적이다. 아우딘퓨쳐스는 불과 몇 차례 생산만에 물량 규모가 4배 이상 확대되는 이례적인 성장 흐름을 기록하고 있다는 해석이다.

아우딘퓨쳐스는 이번 코스트코 흥행을 기반으로 북미 시장 내 브랜드 영향력을 더욱 확대해 나간다. 특히 선케어 카테고리를 중심으로 현지 유통 파트너십을 강화하는 한편, 차세대 스킨케어 및 색조 라인업까지 순차적으로 확대하며 글로벌 브랜드 경쟁력을 강화할 계획이다.

아우딘퓨쳐스 관계자는 "에어리 선스크린의 미국 시장 성과를 기반으로 하반기 뉴욕에서 바이어 초청 팝업을 준비하고 있으며, 이번 팝업은 일반 소비자 대상 행사를 넘어, 미국 주요 리테일 바이어들에게 네오젠의 제품력과 브랜드 경쟁력을 직접 선보이는 전략적 쇼케이스로 기획되고 있다"고 밝혔다.

이어 그는 “에어리 선스크린에 대한 현지 반응이 기대 이상으로 빠르게 확대되고 있다”며 “앞으로도 철저한 현지화 전략과 제품 혁신을 기반으로 북미 시장 내 입지를 더욱 공고히 해나갈 것”이라고 전했다.