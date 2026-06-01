차세대 HBM에 주가 탄력...35만전자 터치, 시총 2000조 돌파

특징주
삼성전자가 장중 사상 처음으로 35만원을 터치했다.
삼성전자는 이날 오후 1시48분 전일 대비 9.78% 오른 34만8000원에 거래됐다. 삼성전자는 이날 35만원까지 상승했다. 삼성전자는 이날 급등에 따라 시가총액이 단일 종목 처음으로 2000조원을 넘어섰다.
삼성전자는 세계 최초 7세대 고대역폭메모리(HBM)인 HBM4E 12단 샘플을 출하했다고 발표(5월29일)하면서 주가가 상승 탄력을 받고 있다.
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삼성전자가 장중 사상 처음으로 35만원을 터치했다.
삼성전자는 이날 오후 1시48분 전일 대비 9.78% 오른 34만8000원에 거래됐다. 삼성전자는 이날 35만원까지 상승했다. 삼성전자는 이날 급등에 따라 시가총액이 단일 종목 처음으로 2000조원을 넘어섰다.
삼성전자는 세계 최초 7세대 고대역폭메모리(HBM)인 HBM4E 12단 샘플을 출하했다고 발표(5월29일)하면서 주가가 상승 탄력을 받고 있다.
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