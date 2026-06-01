창원경상국립대병원 기부자의 벽 추가 설치 기념식./사진제공=창원경상국립대병원

창원경상국립대병원이 병원 및 의료 발전을 위해 기부한 후원인을 기리기 위해 '기부자의 벽'을 병원 1층 로비에 추가 설치했다고 1일 밝혔다.

창원경상국립대병원 기부자의 벽은 △병원의 의료 환경 개선 △의학 연구 발전 △경제적 어려움을 겪는 소중한 생명을 살리는 데 기여한 기부자의 이름을 새겨 감사의 마음을 영구히 보존하는 공간이다.

추가 설치 기념식에는 창원경상국립대병원 △황수현 병원장 △김종우 진료처장 △이균식 사무국장 △김부남 간호부장 △윤예라 약제부장 △이창한 대외협력실장과 기부자인 최충경 경남스틸 회장 등이 참석했다.

기존 설치한 기부자의 벽 공간이 만석이 돼 더 많은 기부자를 예우하고 감사의 뜻을 전하기 위해 새로이 추가 설치했다.

황수현 창원경상국립대병원장은 "병원이 성장하고 많은 환자에게 희망을 전할 수 있었던 것은 아낌없는 성원을 보내주신 기부자가 계셨기 때문"이라며 "소중한 이름을 모두 새기기 위해 공간을 넓혔다"고 말했다.