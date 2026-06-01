전남대, 의사자 고 김신 동문 기리는 '바람이 머무는 벤치' 제막식 가져

의사자 고 김신 전남대 동문을 기리는 동판./사진제공=전남대학교

전남대 인문대학이 최근 인문대학 3호관 앞 동산에서 의사자 고 김신 동문을 기리는 '바람이 머무는 벤치' 제막식을 개최했다고 1일 밝혔다.

김신 동문은 전남대 인문대학 국어국문학과 94학번이다. 그는 2000년 7월30일 전남 영암군의 한 저수지에서 물에 빠진 중학생 2명을 구조하기 위해 주저 없이 물속으로 뛰어들었다.

두 학생은 구조됐지만, 김신 동문은 의식을 잃고 끝내 스물넷의 나이로 세상을 떠났다. 타인의 생명을 구하기 위해 자신의 생명을 아끼지 않았던 고인의 숭고한 희생정신을 기려 보건복지부는 같은 해 12월 고인을 의사자로 지정했다.

전남대는 2024년 8월 고인에게 인문대학 국어국문학과 명예졸업증서를 수여했다.

이번에 조성되는 '바람이 머무는 벤치'는 고인의 살신성인 정신을 오래도록 기억하기 위해 선후배 동문의 후원으로 마련됐다. 고인의 명예졸업 소식이 알려진 뒤 선후배 동문 72명은 추모 벤치 조성을 위해 후원금을 모아 전남대 발전기금으로 기탁했다.

제막식에는 유가족을 비롯해 전남대 인문대학, 국어국문학과 교수진, 선·후배 동문, 재학생 등 50여명이 참석했다. 참석자들은 고인의 숭고한 희생을 추모하고, 그의 이름이 머무는 벤치가 학생들의 일상에서 따뜻한 기억과 쉼의 공간으로 자리 잡기를 기원했다.

'김신을 기억하는 사람들' 대표인 김현주 동문은 "우리 곁에 바람처럼 머물다 간 의로운 청년 고 김신 동문을 오래도록 기억하기 위해 이 벤치를 마련했다"며 "고인의 용기와 희생이 후배들에게 인간다움의 가치를 전하는 작은 자리로 남기를 바란다"고 말했다.