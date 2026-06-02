머니투데이 오프라인 헤드라인-2일자

[종합]
젠슨황·K메모리 '깐부동맹' 시즌2
한강병아파트 평당 2억 시대
귀한 신축이거나, 재건축 기다리거나…'强'으로 흐르는 강남
'삼전닉스' 날개 달고…5월 수출 878억弗
[엔비디아 'GTC타이베이']
K반도체 콕 집은 젠슨황 "삼전닉스가 만든 HBM4 탑재"
[the300 지방선거 D-1]
여야 "로고송 끄고 율동 금지"…대전 폭발 사고에 유세 멈췄다
[오피니언]
산업화 시대 선거 어떻게 바꿀까
토론 실종된 선거, '침대축구' 닮았다
[국제]
협상안 놓고 아득바득…까마득해진 종전
[산업]
"화약 묻은 공구 물세척 중 세척 유력"
매장은 평온, 온라인에선 '인증샷' 봇물
'부품난 여파' 현대차 판매량 두달째 주춤
[금융]
독하고 질긴 추심 뒤엔 '30% 성공보수'
[바이오]
릴리에 기술수출…한미약품 1·9조 '잭팟'
[유니콘팩토리]
'필름' 한 장 붙였을뿐인데…전력소모 50% 줄었다
[ICT·과학]
국정원 "DaaS, 공공기관도 '원격근무용'으로 쓸 수 있다"
[건설부동산]
밀린 물량 쏟아진다…가뭄에 단비, 대단지 아파트 '우후죽순'
[PUBLIC]
전복도 넙치도 배타고…日시장서 '팔딱'
[사회]
"전화로 충분"…외면받는 원격화상수사
[정책사회·문화]
"관광 넘어 관계 맺음…애정으로 키웠죠"
[증권]
중복상장 원칙금지 이번주 윤곽…예외기준 핵심은 주주보호
코스피 또 사상'최고'…개미, 올해 삼전닉스 53조 순매수