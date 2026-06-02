머니투데이 오프라인 헤드라인-2일자

[종합]

젠슨황·K메모리 '깐부동맹' 시즌2

한강병아파트 평당 2억 시대

귀한 신축이거나, 재건축 기다리거나…'强'으로 흐르는 강남

'삼전닉스' 날개 달고…5월 수출 878억弗

[엔비디아 'GTC타이베이']

K반도체 콕 집은 젠슨황 "삼전닉스가 만든 HBM4 탑재"

[the300 지방선거 D-1]

여야 "로고송 끄고 율동 금지"…대전 폭발 사고에 유세 멈췄다

[오피니언]

산업화 시대 선거 어떻게 바꿀까

토론 실종된 선거, '침대축구' 닮았다

[국제]

협상안 놓고 아득바득…까마득해진 종전

[산업]

"화약 묻은 공구 물세척 중 세척 유력"

매장은 평온, 온라인에선 '인증샷' 봇물

'부품난 여파' 현대차 판매량 두달째 주춤

[금융]

독하고 질긴 추심 뒤엔 '30% 성공보수'

[바이오]

릴리에 기술수출…한미약품 1·9조 '잭팟'

[유니콘팩토리]

'필름' 한 장 붙였을뿐인데…전력소모 50% 줄었다

[ICT·과학]

국정원 "DaaS, 공공기관도 '원격근무용'으로 쓸 수 있다"

[건설부동산]

밀린 물량 쏟아진다…가뭄에 단비, 대단지 아파트 '우후죽순'

[PUBLIC]

전복도 넙치도 배타고…日시장서 '팔딱'

[사회]

"전화로 충분"…외면받는 원격화상수사

[정책사회·문화]

"관광 넘어 관계 맺음…애정으로 키웠죠"

[증권]

중복상장 원칙금지 이번주 윤곽…예외기준 핵심은 주주보호

코스피 또 사상'최고'…개미, 올해 삼전닉스 53조 순매수