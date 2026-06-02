[더벨]위세아이텍, '스마트테크 코리아'서 iDocu 첫 공개

엔드투엔드 AI·데이터 플랫폼 기업 위세아이텍이 10일부터 12일까지 서울 코엑스에서 열리는 '스마트테크 코리아 2026'에 참가한다고 2일 밝혔다. 위세아이텍은 이번 전시에서 AI 운영관리 플랫폼 'WiseAIOps'와 무역문서 정보추출 자동화 서비스 'iDocu'를 선보일 예정이다. 특히 'iDocu'는 이번 전시 현장에서 처음 공개되며, 실제 무역·물류 업무 자동화 가능성을 시연할 계획이다.

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엔드투엔드(End-to-End) AI·데이터 플랫폼 기업 위세아이텍(3,970원 ▲90 +2.32%)이 오는 10일부터 12일까지 서울 코엑스에서 열리는 '스마트테크 코리아 2026(STK 2026)'에 참가해 AI 운영관리와 무역문서 처리 자동화 솔루션을 선보일 예정이라고 2일 밝혔다.

스마트테크 코리아는 인공지능, 빅데이터, 로봇, 스마트팩토리, 유통·물류 등 산업 전반의 디지털 전환 기술을 조망하는 국내 대표 첨단 기술 비즈니스 전시회다. 올해 행사는 인공지능&빅데이터쇼, 디지털 유통·물류 대전, 로보테크쇼, AI+스마트팩토리쇼 등 다양한 전문 전시로 구성됐다.

위세아이텍은 이번 전시에서 두 개 전문 전시관을 통해 핵심 솔루션을 각각 소개할 계획이다. 먼저 인공지능&빅데이터쇼에서는 AI 모델의 개발, 배포, 운영, 성능 모니터링을 하나의 환경에서 지원하는 MLOps 기반 플랫폼 'WiseAIOps'를 선보인다. WiseAIOps는 AI 모델의 운영 상태와 성능 변화를 지속적으로 추적하고 안정적인 모델 운영을 지원하는 AI 운영관리 솔루션이다.

디지털 유통·물류 대전에서는 무역문서 정보추출 자동화 서비스 'iDocu'를 소개한다. iDocu는 선하증권(B/L), 항공화물운송장(AWB), 상업송장(CI), 포장명세서(P/L) 등 다양한 무역 서류의 정보를 자동으로 분류하고 추출하는 서비스다. PDF를 비롯해 JPG, PNG 등 다양한 문서 파일 형식을 지원하며 ERP 시스템과 연계해 문서 확인과 데이터 입력 과정에서 발생하는 반복 업무와 오류 부담을 줄이는 데 초점이 맞춰져 있다.

특히 iDocu는 이번 전시 현장에서 처음 공개된다. 위세아이텍은 실제 무역·물류 업무에서 빈번하게 발생하는 문서 확인, 데이터 추출, ERP 입력 과정을 중심으로 iDocu의 활용 흐름을 시연하고 유통과 물류, 포워딩 업계 관계자들에게 업무 자동화 가능성을 구체적으로 제시할 계획이다.

권지수 위세아이텍 연구소장은 "AI 도입이 확대되면서 이제는 모델 개발뿐 아니라 안정적인 운영과 실제 업무 프로세스에 연계하는 역량이 중요해지고 있다"며 "이번 전시를 통해 AI 기술이 실제 산업 현장의 운영 효율화와 업무 생산성 향상에 어떻게 기여할 수 있는지 보여줄 것"이라고 말했다.