신한투자증권, 5년 연속 '우수콜센터' 선정

신한투자증권, 5년 연속 KSQI ‘한국의 우수콜센터’ 선정 /사진=신한투자증권

신한투자증권이 한국능률협회컨설팅(KMAC)에서 주관하는 '2026 한국산업의 서비스품질지수(KSQI)' 콜센터 부문에서 5년 연속 '한국의 우수콜센터'로 선정됐다.

KSQI는 고객이 실제로 체감하는 서비스 품질을 객관적인 지표로 평가하는 제도다. 전문 평가단이 연간 100회 모니터링을 통해 상담직원의 응대 태도, 업무 처리 역량, 고객 공감 표현 등을 종합적으로 평가한다.

신한투자증권은 최근 증시 활황에 따른 거래대금 증가와 고객 문의 확대 등 변화 속에서도 안정적인 서비스 운영을 이어온 점에서 의미가 있다고 설명했다.

성과의 주요 배경으로는 음성봇과 챗봇을 활용한 AI(인공지능) 기반 '하이브리드 상담 체계'가 꼽힌다. 반복적·단순 문의는 AI 솔루션이 신속하게 대응한다. 고난도·전문 상담은 숙련된 상담직원이 전담해 상담 효율성과 품질을 동시에 높였다.

정용욱 신한투자증권 신한 Premier 총괄사장은 "5년 연속 우수콜센터 선정은 상담 수요가 증가하는 환경에서도 고객 신뢰를 유지하기 위해 모든 직원이 진정성 있게 노력한 결과"라며 "앞으로도 고객의 기대를 뛰어넘는 상담 서비스 제공을 위해 끊임없이 혁신하겠다"고 말했다.