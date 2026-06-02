백석대·백석문화대 평생교육원, 1학기 일반교육과정 수료식 개최

'2026학년도 1학기 일반교육과정 수료식'에 참석한 수강생들이 기념촬영하고 있다./사진제공=백석대·백석문화대

백석대학교·백석문화대학교 평생교육원이 지난 1일 교내 글로벌외식관에서 '2026학년도 1학기 일반교육과정 수료식'을 개최했다고 2일 밝혔다.

이날 행사에 △시낭송지도사 △골프 △전통예술지도사 등 12개 교육과정 수강생 100여명이 참석했다.

평생교육원은 이번 학기 자격증 과정에서 대외 수상 실적을 거뒀다. 시낭송지도사 강좌 유인순씨는 지난달 1일 '2026년 제65회 아산 성웅 이순신 축제 이순신 장군 창작시 낭송대회'에서 대상을, 조양미씨는 같은 달 17일 '제13회 정지용 전국시낭송대회'에서 은상을 받았다.

강기정 평생교육원장은 "한 학기 동안 성실하게 학업에 임해주신 학습자 여러분의 열정과 노고에 감사드린다"며 "앞으로도 지역사회가 신뢰하고 함께 성장할 수 있는 교육기관으로서 평생교육 문화를 선도해 나가겠다"고 말했다.

한편 평생교육원은 매 학기 교양·자격증·특별과정 등 다양한 분야의 교육 프로그램을 운영 중이다. 2026학년도 2학기 과정은 현재 선착순 모집 중이며 개강은 오는 9월7일로 예정됐다. 자세한 내용은 평생교육원 홈페이지에서 확인하거나 전화 문의를 통해 안내받을 수 있다.