[고래사냥] '디아이씨·주성엔지니어링·SKC! 내일장 고래 종목은?!

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down
삼성 파운드리, BYD와 수주 논의… 中 전장 칩 공략?
- 삼성 파운드리, 2·4나노 공정서 수주 협의
- 삼성 파운드리, 중국 완성차 업체서 위탁주문 쇄도
- 삼성 파운드리, 안정적 수율에 GAA 기술력 장점
- 삼성 파운드리, 향후 알리바바 등과 AI칩 협력 기대
- 성호전자, 삼성전자 기술개발 파트너사로 부각
- 티이엠씨, AI 반도체 공정 수혜 기대감 부각
- 세미파이브, AI 반도체 ASIC 설계 개발 실적 ↑
▶▶▶ 명품투자 POINT
로봇 유니콘 찾는 엔비디아, 돌풍은 어느 방향으로?
- 엔비디아, 국내 '위로보틱스'에 200억 투자 추진
- 컴퍼니케이, 위로보틱스 지분투자… 시리즈A·B 참여
- 에이티넘인베스트, 국내 1세대 벤처캐피탈
▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥
▶오늘의 고래사냥법 - 디아이씨(9,600원 ▲910 +10.47%)(092200)
- 현대차 美 메타플랜트에 감속기 부품·완제품 등 공급
- 현대차 美 메타플랜트향 1조 원대 수주 기대
- 싸이클로이드 로봇 감속기 개발 완료
- 하모닉 감속기 사업 확대… 현대차 아틀라스에 공급 추진
- 중국산 희토류 배제, 자동차·로봇용 구동모터 개발
- 폐배터리 신사업 확대 진행 중
▶오늘의 고래사냥법 - 주성엔지니어링(196,900원 ▲11,400 +6.15%)(036930)
- 애플·인텔과 차세대 반도체 공정 도입 협의 진행
- 마이크로 LED·유리기판 공정 세계 첫 상용화
- TSMC 추정 대만 기업에 ALG 증착장비 납품
- 글로벌 메모리·태양광 패널 제조사에 ALG 증착장비 공급
- 삼성전자 포함 양대 메모리사에 ALG 장비 공급 협의 중
▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥
▶오늘의 명품투자 포착주 - SKC(140,200원 ▼16,300 -10.42%)(011790)
- AI데이터센터 전력·열 한계 해결책으로 유리기판 부각
- 자회사 앱솔릭스 통해 세계 최초 유리기판 상용화 추진
- 미국 공장에서 올 하반기 유리기판 양산 목표
- 실적가치 고평가에 대한 대응 필요
- 임원 매수가 102,000원, 자사주 장내매수가 98,500원
- 3자배정 유상증자 주당 가격 92,000원
- 90,000~100,000원 매수 적정가 판단
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