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[고래사냥] '디아이씨·주성엔지니어링·SKC! 내일장 고래 종목은?!

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[고래사냥] '디아이씨·주성엔지니어링·SKC! 내일장 고래 종목은?!

이수철 MTN PD
2026.06.03 07:39
삼성 파운드리는 BYD와 수주를 논의하며 전장 칩 시장을 공략하고 있으며, 2·4나노 공정에서 수주 협의를 진행하고 중국 완성차 업체로부터 위탁 주문이 쇄도하고 있다고 전해졌다. 엔비디아는 국내 위로보틱스에 200억 원 투자를 추진하며 로봇 유니콘을 찾고 있으며, 컴퍼니케이와 에이티넘인베스트가 위로보틱스 지분투자에 참여했다. 디아이씨는 현대차 미국 메타플랜트에 감속기 부품을 공급하고 1조 원대 수주를 기대하며, 주성엔지니어링은 애플, 인텔과 차세대 반도체 공정 도입을 협의하고 SKC는 자회사 앱솔릭스를 통해 세계 최초 유리기판 상용화를 추진하고 있다.

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down

삼성 파운드리, BYD와 수주 논의… 中 전장 칩 공략?

- 삼성 파운드리, 2·4나노 공정서 수주 협의

- 삼성 파운드리, 중국 완성차 업체서 위탁주문 쇄도

- 삼성 파운드리, 안정적 수율에 GAA 기술력 장점

- 삼성 파운드리, 향후 알리바바 등과 AI칩 협력 기대

- 성호전자, 삼성전자 기술개발 파트너사로 부각

- 티이엠씨, AI 반도체 공정 수혜 기대감 부각

- 세미파이브, AI 반도체 ASIC 설계 개발 실적 ↑

▶▶▶ 명품투자 POINT

로봇 유니콘 찾는 엔비디아, 돌풍은 어느 방향으로?

- 엔비디아, 국내 '위로보틱스'에 200억 투자 추진

- 컴퍼니케이, 위로보틱스 지분투자… 시리즈A·B 참여

- 에이티넘인베스트, 국내 1세대 벤처캐피탈

▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥

▶오늘의 고래사냥법 - 디아이씨(9,600원 ▲910 +10.47%)(092200)

- 현대차 美 메타플랜트에 감속기 부품·완제품 등 공급

- 현대차 美 메타플랜트향 1조 원대 수주 기대

- 싸이클로이드 로봇 감속기 개발 완료

- 하모닉 감속기 사업 확대… 현대차 아틀라스에 공급 추진

- 중국산 희토류 배제, 자동차·로봇용 구동모터 개발

- 폐배터리 신사업 확대 진행 중

▶오늘의 고래사냥법 - 주성엔지니어링(196,900원 ▲11,400 +6.15%)(036930)

- 애플·인텔과 차세대 반도체 공정 도입 협의 진행

- 마이크로 LED·유리기판 공정 세계 첫 상용화

- TSMC 추정 대만 기업에 ALG 증착장비 납품

- 글로벌 메모리·태양광 패널 제조사에 ALG 증착장비 공급

- 삼성전자 포함 양대 메모리사에 ALG 장비 공급 협의 중

▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥

▶오늘의 명품투자 포착주 - SKC(140,200원 ▼16,300 -10.42%)(011790)

- AI데이터센터 전력·열 한계 해결책으로 유리기판 부각

- 자회사 앱솔릭스 통해 세계 최초 유리기판 상용화 추진

- 미국 공장에서 올 하반기 유리기판 양산 목표

- 실적가치 고평가에 대한 대응 필요

- 임원 매수가 102,000원, 자사주 장내매수가 98,500원

- 3자배정 유상증자 주당 가격 92,000원

- 90,000~100,000원 매수 적정가 판단

* 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청 하실수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다.

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