[고래사냥] '디아이씨·주성엔지니어링·SKC! 내일장 고래 종목은?!

삼성 파운드리는 BYD와 수주를 논의하며 전장 칩 시장을 공략하고 있으며, 2·4나노 공정에서 수주 협의를 진행하고 중국 완성차 업체로부터 위탁 주문이 쇄도하고 있다고 전해졌다. 엔비디아는 국내 위로보틱스에 200억 원 투자를 추진하며 로봇 유니콘을 찾고 있으며, 컴퍼니케이와 에이티넘인베스트가 위로보틱스 지분투자에 참여했다. 디아이씨는 현대차 미국 메타플랜트에 감속기 부품을 공급하고 1조 원대 수주를 기대하며, 주성엔지니어링은 애플, 인텔과 차세대 반도체 공정 도입을 협의하고 SKC는 자회사 앱솔릭스를 통해 세계 최초 유리기판 상용화를 추진하고 있다.