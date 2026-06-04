셀바스AI, 56억원 규모 'AI 기반 해상 긴급상황 대응체계 사업' 참여

인공지능 전문기업 셀바스AI(9,880원 ▼30 -0.3%)는 해양경찰청(연구관리전문기관 해양수산과학기술진흥원)이 추진하는 'AI(인공지능) 기반 해상 긴급상황 접수 및 대응체계 개발' 사업에 공동연구기관으로 참여한다고 4일 밝혔다.

해당 사업은 총 56억원 규모로 올해부터 2028년까지 3년간 수행된다. 한국전자통신연구원(ETRI)이 주관기관을 맡고 셀바스AI를 비롯해 위니텍, 지씨가 공동연구기관으로 참여한다.

이번 사업은 AI 기술을 활용해 해상 조난신호를 자동으로 식별하고 상황을 종합적으로 판단하는 대응체계를 구축하는 것이 핵심이다. 이를 통해 신고 접수 및 처리 시간을 단축해 해양경찰의 초기 대응 속도를 높인다는 목표다.

현재 해상 조난 신고는 인력 중심으로 운영되고 있으며, 잡음 및 전파 간섭에 따른 음성 인식 오류와 상황 판단 지연 문제가 지속적으로 제기돼 왔다. 이에 따라 전화·무전·디지털 신호 등 다양한 채널을 통합 분석하고 음성 및 신호 데이터를 AI로 처리해 조난 여부와 사고 심각도를 실시간으로 판단하는 자동화 체계 구축을 추진한다.

셀바스AI는 이번 사업에서 △전화망 녹취 환경과 통합상황관리시스템 간 음성인식(STT) 연동 △해경 음성 데이터 분석 및 학습데이터 구축 △잡음 환경 대응 음성 전처리 기술 개발 등을 맡는다. 회사 측은 해상 환경에서도 안정적인 음성 인식 정확도를 확보하는 데 초점을 둘 계획이라고 설명했다.

셀바스AI는 앞서 소방청 AI 신고접수 시스템 구축과 소방 현장용 무전기 기반 음성인식(STT) 기술 적용 경험을 보유하고 있다. 119 신고 환경에서 음성인식(STT)과 자연어처리(NLP)를 활용한 긴급도 판단 및 신고 분류 시스템을 구축했으며, 약 450시간 이상의 실환경 데이터를 기반으로 잡음 환경에서도 안정적인 음성 인식 기술을 확보했다. 또한 소방용 무전기에 적용된 음성인식 기술은 온디바이스 AI 방식으로 구현돼 별도 데이터 전송 없이 단말기 내에서 문자 변환이 가능해 지연 시간을 최소화한 것이 특징이다.

윤재선 셀바스AI 사업대표는 "이번 사업은 소방 분야에서 검증된 AI 신고접수 기술을 해양으로 확장하는 중요한 프로젝트"라며 "AI 기반 조난신호 식별 및 상황 판단 기술을 통해 해양 재난 대응의 골든타임 확보에 기여할 것"이라고 말했다.

한편 셀바스AI는 1999년 3월 설립된 회사로 2009년 인공지능 전문기업으로 코스닥시장에 상장했다. 딥러닝 기반의 STT(음성인식), 필기인식(HWR) 등의 핵심 원천기술을 보유하고 있다.