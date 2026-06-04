"씨어스, 올해 영업익 375% 증가 전망… 목표가 7만원"-CGSI증권

CGS인터내셔널(CGSI)증권은 디지털 헬스케어 기업 씨어스(30,050원 ▲550 +1.86%)에 대한 커버리지를 개시하고 투자의견 '매수'와 목표주가 7만원을 제시했다. AI(인공지능) 환자 모니터링 서비스의 국내 병원 도입과 중동 시장 진출을 바탕으로 실적이 성장할 것이라고 전망했다.

CGSI증권은 씨어스의 영업이익이 전년 대비 375% 증가한 800억원, 매출액은 220% 오른 1540억원을 기록할 것이라고 전망했다. 이는 블룸버그 기대치를 각각 56%, 28%를 상회하는 수준이다.

AI 기반 입원환자 모니터링 플랫폼 '씽크'(thynC)가 올해 매출의 95%를 차지할 것으로 예측했다. 특히 지난해부터 2028년까지 매출 연평균 성장률(CAGR) 81%를 기록할 것이라고 내다봤다.

김리아 CGSI증권 연구원은 "씽크는 심전도, 산소포화도 등 생체신호를 실시간으로 모니터링하면서 건강보험 수가 청구가 가능해 병원 수익성 개선에 기여할 것"이라며 "병상 1개당 연간 약 1400만원 규모의 수가 수익 창출이 가능하다"고 분석했다. 이어 "국내 병원의 씽크 도입률은 지난해 약 10%에서 2028년 31%까지 확대될 것"이라고 덧붙였다.

웨어러블 AI 심전도 분석 솔루션 '모비케어'(mobiCARE)를 기반으로 해외 사업에서도 성장세가 나타날 것이라고 전망했다. 씨어스는 지난달 6일 UAE 최대 의료그룹인 퓨어헬스와 모비케어 공급 계약을 체결했다. 3년 간 최소 10만5000대 공급이 포함됐고 계약 규모는 약 220억원 수준으로 추정된다.

김 연구원은 "모비케어의 해외 매출액이 올해부터 2028년까지 연평균 346% 증가할 것"이라며 "해외 매출 비중은 2028년 전체 매출의 20%에 이를 것"이라고 말했다.

회사는 향후 사우디아라비아 등 중동·북아프리카 지역으로 사업을 확대할 계획이다. 김 연구원은 "OECD와 세계심장연맹에 따르면 해당 지역은 심혈관질환 부담이 높고 검사 인프라 보급률은 낮은 시장"이라고 설명했다.