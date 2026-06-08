LG이노텍·삼성전기 등 잘 나가던 기판주도 10%대 급락

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8일 장 초반 기판주들이 동반 급락 중이다. AI(인공지능)주와 반도체주 투자심리 악화로 인해 영향을 받은 것으로 풀이된다.

이날 오전 9시11분 현재 LG이노텍(1,076,000원 ▼84,000 -7.24%)은 전 거래일 대비 15만6000원(13.45%) 내린 100만4000원에 거래 중이다.

이수페타시스(106,800원 ▼14,100 -11.66%)(-12.74%),대덕전자(140,800원 ▼11,600 -7.61%)(-12.47%), 코리아써키트(105,400원 ▼12,300 -10.45%)(-12.15%, 기가비스(124,900원 ▼19,100 -13.26%)(-10.56%), 심텍홀딩스(4,195원 ▼550 -11.59%)(-10.54%), 태성(49,100원 ▼5,200 -9.58%)(-10.22%), 삼성전기(1,659,500원 ▼97,500 -5.55%)(-9.16%) 등이 동반 하락 중이다.

그동안 기판주들은 AI 시대 반도체 다음을 이어 수혜를 받을 것이란 기대감에 상승했다. 그러나 최근 주가 급등에 따른 차익실현 매물이 나오고, 지난 5일(현지시간) 미국 필라델피아 반도체 지수 등이 하락하는 등 투자심리가 악화하자 기판주들도 동반 하락 중이다.