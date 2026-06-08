검은 월요일에 코스피 올해 세번째 서킷 브레이커…역대 9번째

(서울=뉴스1) 권현진 기자 = 코스피 지수가 개장과 함께 폭락해 서킷 브레이커가 발동된 8일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에 코스피 지수가 나타나고 있다. 2026.6.8/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 권현진 기자

글로벌 금리 인상과 반도체 피크아웃 우려 등으로 양대 증시가 급락하면서 개장 직후 코스피 시장에서는 1단계 서킷 브레이커가 코스닥 시장에서는 사이드카가 울렸다.

8일 한국거래소에 따르면 코스피는 이날 오전 9시3분 서킷 브레이커를, 코스닥은 오전 9시6분 매도 사이드카를 발동했다.

서킷 브레이커 발동 당시 코스피 지수는 전일 대비 685.85포인트(8.40%) 하락한 7474.74다. 올해 코스피 시장에서 발동된 세번째 서킷 브레이커이다. 역대 기준으로는 9번째다.

서킷 브레이커는 사이드카 대비 발동 기준이 높아 흔하게 울리지는 않는다. 하지만 이날 1550원을 넘긴 원/달러 환율과 고물가에 따른 금리 인상 우려, 피크아웃 우려에 따른 반도체 대장주 급락 등이 겹치며 울렸다. 코스피 지수는 전일 종가 대비 8% 이상 떨어지며 7400선까지 후퇴했다.

서킷 브레이커는 3단계로 운영된다. 1단계 발동은 지수가 전일 대비 8% 이상 하락이 1분 이상 지속되면 20분간 모든 거래가 중단된다. 여기서 지수가 15% 이상 하락하게 되면 2단계 발동으로 역시 20분간 거래가 중단된다. 지수가 전일 대비 20% 이상 하락하면 3단계 발동으로 당일 주식 거래는 종료된다.

코스닥 시장에서는 매도 사이드카가 발동됐다. 사이드카 발동 당시 코스닥150 선물은 전일 대비 140.60(7.95%) 내린 1625.90, 코스닥150 현물가격은 143.39(8.11%) 내린 1624.53을 나타냈다. 올해 네번째 코스닥 매도 사이드카다.

사이드카는 프로그램 매매 호가 효력을 5분간 정지시키는 시장 안정화 장치다. 코스피 사이드카는 코스피200 선물 가격이 전일 종가 대비 5% 이상 오르거나 내린 상태에서 1분 이상 지속될 때 발동된다. 코스닥 시장에서 사이드카는 코스닥150 선물 가격이 전일 종가 대비 6% 이상 오르거나 내린 상태에서 1분 이상 지속될 때 발동된다.