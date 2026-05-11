LG CNS, 한전 차세대 영업배전시스템 ISP 수주

LG CNS는 한국전력의 '차세대 영업배전시스템 구축을 위한 정보전략계획(ISP) 컨설팅 사업'을 수주하고 본격 착수했다고 11일 밝혔다./사진제공=LG CNS

LG CNS가 한국전력공사의 차세대 영업배전시스템 구축을 위한 정보전략계획 컨설팅 사업에 착수했다. 향후 수천억 원 규모로 예상되는 본 구축 사업의 중장기 전략과 기술 로드맵을 마련하는 선행 프로젝트다.

LG CNS는 한국전력의 '차세대 영업배전시스템 구축을 위한 정보전략계획(ISP) 컨설팅 사업'을 수주하고 본격 착수했다고 11일 밝혔다.

영업배전시스템은 한국전력의 핵심 업무 시스템이다. 약 2500만 고객의 전기요금 계산, 청구, 수금 등 고객 서비스 전 과정을 담당하는 '영업' 영역과 배전 설계, 공사 관리 등 전력 설비 운영을 맡는 '배전' 영역으로 구성된다. 한국전력 임직원 2만2000여 명이 실시간으로 활용한다.

LG CNS는 이번 사업을 통해 영업배전시스템의 업무 체계를 전면 재정비한다. AI와 데이터 기반의 지능형 업무 체계도 설계한다.

현재 전기 사용량 확인과 요금 청구·수금 업무는 현장별 계측 장비와 데이터 형식이 달라 수작업이 많은 구조다. LG CNS는 이를 개선하기 위해 반복 업무를 줄이는 자동화 플랫폼 적용 방안을 마련한다. AI 활용 효과가 큰 업무 영역도 발굴해 실제 구현 방안을 제시할 계획이다.

예컨대 고객의 전력 사용량과 청구 정보를 검증하는 업무에 AI 분석 모델을 적용할 수 있다. 이를 통해 이상 청구나 비정상 사용 패턴을 더 빠르게 탐지하는 방식이다.

한국전력은 영업·배전 핵심 시스템을 총괄하는 '영업배전시스템실'을 중심으로 디지털 전환을 추진하고 있다. 단순 전력 공급을 넘어 글로벌 에너지 솔루션 기업으로 전환하겠다는 목표다.

최근에는 대국민 전력서비스 모바일 앱 '한전ON'을 전면 개편했다. 현장 업무에 AI를 적용해 임직원 업무 효율을 높이는 작업도 진행 중이다.

LG CNS는 공공, 통신, 금융 등 다양한 산업에서 대규모 차세대 시스템 사업을 수행한 경험을 갖고 있다. 최근 3년간 100건 이상의 ISP 수립 경험도 이번 수주의 기반이 됐다.

백우기 한국전력 영업본부장 전무는 "갈수록 복잡해지는 전력 환경 속에서 한국전력이 지향하는 최우선 가치는 철저히 고객 중심의 서비스"라며 "이번 차세대 시스템 구축을 통해 대국민 서비스 품질을 획기적으로 높이고 전력 사업 생태계를 이끌어가는 핵심 자원으로서의 역할을 다하겠다"고 말했다.

이호군 LG CNS 공공/통신/교육AX사업담당 상무는 "이번 ISP 사업은 한국전력의 핵심 업무 시스템을 AI와 데이터 기반의 지능형 체계로 전환하기 위한 출발점"이라며 "향후 본 구축 사업까지 성공적으로 이어질 수 있도록 최적의 전략과 실행 방안을 제시할 것"이라고 말했다.