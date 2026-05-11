정원오, '공소취소 특검'에 "생각 말하는 순간 정쟁…민생 고민해야"

(서울=뉴스1) 임지훈 인턴기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 10일 서울 중구 선거사무실에서 열린 '미래 서울, 전문가와 함께' 착착캠프 정책자문단 2차 출범식에서 발언하고 있다. 2026.5.10/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 임지훈 인턴기자

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 국회에서 논의 중인 '공소취소 특검법'에 대해 "생각을 말하는 순간 정쟁으로 들어가기 때문에 자제할 필요가 있다"고 말을 아꼈다.

정 후보는 11일 오전 CBS라디오 '박성태의 뉴스쇼'에 출연해 "서울시장은 민생의 한복판, 시민 삶의 중심에 서려고 해야지 정쟁에 몰두해서는 안 된다"며 이같이 말했다.

정 후보는 '서울시장은 대선 후보로도 분류되는 만큼 정치적 입장이 궁금할 수도 있다'는 진행자의 질문에 "당연히 그럴 것"이라면서도 "정치적 현안에 대해 매번 의견을 내서 정쟁의 중심에 들어가면 시민들이 피해를 본다"고 강조했다.

그는 "늘 정쟁의 한복판에 서울시가 노출이 되고, 그런 과정에서 일이 잘 되지 않으면 피해는 시민들이 입게 된다"며 "오히려 서울시장은 민생을 중심에 놓고 통합적 관점에서 일을 풀어가야야 된다"고 설명했다.

이어 "입법부에서 하는 일을 행정부에서 사사건건 얘기하는 것은 개인적 생각이 있어도 그걸 발표하는 순간 정쟁으로 들어간다"며 "민생을 중심에 놓고 늘 고민하면 좋겠다는 생각"이라고 말했다.

지난 9일을 마지막으로 양도소득세 중과 유예가 종료되면서 매물 잠김 현상이 발생할 것이라는 시각에는 "상황을 지켜봐야 할 것 같다"면서도 그 전에 매물을 처리해야 한다고 생각하는 분들이 매물을 내놨기 때문에 그렇게 보는 예측이 타당한 것 아닌가 싶다"고 했다.

정 후보가 서울시장이 될 경우 부동산 시장이 상승할 것이라는 전망에는 "부동산 문제는 세제 관련해선 정부의 일이고, 그밖에 공급은 지방정부 일"이라면서 "면밀하게 수시로 소통하면서 구체적인 데이터를 보고 의논해 들어가야 한다. 이걸 감으로 결정하면 오세훈 시장처럼 판단 미스를 해서 많은 시민이 고통받을 것"이라고 지적했다.

그는 "(오 후보는) 토지거래허가제도(토허제)를 거의 충동적으로 풀었다"며 "또 다시 한 달여 만에 확대하는 등 전형적인 감으로 하는, 데이터에 기반하지 않은 큰 실수였다. 제가 시장이 된다면 정확하게 데이터를 챙기고 정부와 긴밀히 협의해 하나씩 풀어나가겠다"고 말했다.

정 후보는 "(현장 유세를 하며) 서울시에서도 효능감 넘치는 시정을 펼쳐 달라는 의견이 가장 많았던 것 같다. 정권 교체 후 이재명 정부를 통한 효능감을 맛보지 않았느냐"며 "(오세훈 시정) 10년 동안 그렇게 기억나는 게 없다는 말씀들을 많이 하신다"고 했다.

최근 여론조사에서 오세훈 국민의힘 후보와 지지율 격차가 다소 좁혀진 부분에 대해서는 "격차가 는 것도 있고 준 것도 있고 다양하다"며 "서울시장 선거는 늘 어렵다. 처음부터 박빙의 승부가 될 것이라고 예측하고 매 순간간 진실하게, 또 절실하게 최선을 다하겠단 생각으로 선거를 치르고 있다"고 강조했다.