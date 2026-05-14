과기정통부, 출연연·기업과 연구현장 AI 확산 논의

구혁채 과학기술정보통신부 제1차관이 3월 서울 서초구 바이오넥서스에서 산업·연구계와 간담회를 하고 있다. /사진=과학기술정보통신부

과학기술정보통신부는 구혁채 1차관이 정부출연연구기관 및 기업 전문가와 연구 현장의 AI 확산을 위한 정책 방안을 논의했다고 14일 밝혔다.

이날 참석한 출연연 및 기업 전문가는 연구지원 및 행정 분야의 AI 활용 사례를 발표했다. 연구분야 AI 활용 경진대회에서 대상을 수상한 강경수 에이리스 CTO(최고기술관리자)가 연구 주제 선정부터 계획서 작성까지 지원하는 AI 에이전트를, 김종주 KIST(한국과학기술연구원) 정책실장은 기관 내 AI 확산 우수 사례를 소개했다.

아울러 김우중 KIST 데이터분석팀 선임연구원이 AI 기반 출연연 공동연구자 탐색·매칭 알고리즘을, 서호건 한국원자력연구원 실장이 원자로·공학 시뮬레이터 제어 등 AI 에이전트 기술 사례를 발표했다. 백동천 한국기계연구원 실장은 AI 친화적 문서 작성 체계의 중요성을 강조했다.

구 차관은 "AI를 활용해 연구의 효율성을 높이고 성과를 낼 수 있도록 필요한 지원을 아끼지 않겠다"고 했다.

이번 간담회는 구 차관이 주재하는 '프로젝트 공감 118'의 15번째 행보다.