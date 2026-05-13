"AI와 인간 공존하려면"…과기정통부, 과학기술·AI 미래전략회의 첫 개최

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 서울 종로구 광화문교보빌딩 국가과학기술자문회의 대회의실에서 발언하고 있다. (과학기술정보통신부 제공. 재판매 및 DB 금지) /사진=뉴스1

과학기술정보통신부(과기정통부)는 13일 오후 2시, 서울 광화문 국가과학기술자문회의에서 '과학기술·인공지능 미래전략회의'(이하 '미래전략회의')를 출범하고, 첫 회의를 개최했다.

미래전략회의는 과학기술과 인공지능(AI)의 발전이 촉발하는 미래 사회 대변혁에 선제적 대응하기 위해 정부가 준비해야 할 중장기 전략 아젠다를 발굴하고 정책적 방향성을 모색하고자 마련됐다.

이를 위해 미래전략회의는 과학기술·AI 분야의 연구자뿐만 아니라, 경제·산업·교육·의료·문화·법률 등 사회 전 영역을 아우르는 민간 전문가 17인으로 구성해 첨단기술과 각 분야의 상호작용을 입체적으로 분석하고 다각적인 시각에서 미래를 전망할 수 있도록 했다.

이날 회의에서는 미래 사회 변화의 화두를 던지는 두 건의 발제가 진행됐다. 먼저 KAIST 김재철AI대학원 및 전산학부 김주호 교수는 'AI시대 기술과 사람 사이의 과학, 보이지 않는 격차와 공존의 조건'을 주제로, AI와 인간의 유기적인 역할 분담과 공존 방안을 제시했다. 이어 국내 1호 AI 영화감독인 스튜디오 프리윌루전 권한슬 대표이사가 '영상 콘텐츠 업계의 AI 전환(AX) 현황 및 미래'를 주제로, AI가 가져올 창작 생태계의 혁신적 변화와 새로운 문화적 가치에 대해 발표했다.

이어진 자유토론에서는 발제에서 제기된 인간과 AI의 공존, 창작 생태계의 변화 등을 시작으로, 첨단기술 발전이 가져올 산업·경제·사회의 구조 재편부터 인간의 역할 재정의, 미래세대를 위한 국가 준비 과제까지 다양한 주제에 걸쳐 각 분야 전문가 및 과기정통부 관계자들이 자유롭게 의견을 나누며 심도 있는 논의를 진행했다.

과기정통부는 이날 첫 회의를 시작으로 미래전략회의를 분기마다 정기 개최해 분야별 미래 이슈에 대해 집중적으로 논의할 예정이다. 미래전략회의에서 발굴된 핵심 아젠다는 유관 연구기관과 협력해 심층 연구를 진행하고, 그 결과를 '미래 아젠다 시리즈' 형태로 순차 발표할 계획이다. 아울러 범부처 차원의 협력이 필요한 사안은 과학기술관계장관회의를 통해 긴밀히 논의해 정책 실행력을 확보해 나갈 방침이다.

배경훈 과기정통부 부총리는 "AI 등 첨단기술 발전이 가속화되고 기술혁신이 산업을 넘어 국가 시스템과 일상까지 근본적으로 바꾸는 대전환기에 직면해 있다"며 "우리가 먼저 미래를 내다보고 국가가 나아갈 방향을 제시하는 선제적 준비가 어느 때보다 절실한 시점"이라고 강조했다.

그러면서 "과학기술·인공지능 미래전략회의를 통해 민과 관의 벽을 허물고, 각 분야의 대한민국 최고 전문가들의 지혜를 하나로 모아 우리 미래세대를 위한 희망찬 청사진을 함께 설계해 나가겠다"고 밝혔다.