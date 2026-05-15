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"분명 은행 대표번호 맞는데…" 딱 걸린 보이스피싱, 어떻게?

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"분명 은행 대표번호 맞는데…" 딱 걸린 보이스피싱, 어떻게?

이찬종 기자
2026.05.15 09:53

KISA "스팸 신고로 잡았다"

보이스피싱 사례./사진제공=KISA
보이스피싱 사례./사진제공=KISA

은행, 우체국 등 금융·공공기관 대표번호를 도용해 보이스피싱·불법 스팸 범죄를 저지른 통신사업자가 잡혔다. 스팸 신고가 검거로 이어졌다.

한국인터넷진흥원(KISA)는 서울경찰청과 공조해 보이스피싱·불법 스팸 범죄를 저지른 통신사업자를 검거했다고 15일 밝혔다. KISA는 발신번호 거짓표시·스팸 신고 내용을 분석하다가 범죄 정황을 포착했다.

KISA는 신고·분석 내용을 신속히 서울경찰청에 공유하고 △시스템 해킹 여부 점검 △중앙전파관리소의 발신번호 거짓표시 예방조치 검사 기술지원 △피싱 의심 사례 추가 조사 등 조처를 해 경찰과 협력했다. 서울경찰청은 KISA가 제공한 자료와 합동 조사 결과를 토대로 수사를 진행해 관계자 다수를 검거·송치했다. 현재 추가 범죄 정황을 수사 중이다.

이상중 KISA 원장은 "이번 합동 조사는 발신번호 거짓표시·스팸 신고가 범죄 증거 확보와 수사 공조로까지 이어질 수 있음을 보여준 사례"라며 "앞으로도 피싱·스팸 범죄에 선제적으로 대응하고 관계 기관과 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.

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안녕하세요. 정보미디어과학부 이찬종 기자입니다.

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