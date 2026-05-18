504억원 규모 민관 협력 '국가대표' AI 휴머노이드 개발한다

AI 휴머노이드 원천기술 고도화 사업 개요/그래픽=이지혜

대형 국가 프로젝트 'K-문샷'의 핵심 사업인 '한국형 대표 AI 휴머노이드 플랫폼' 개발 사업이 첫발을 내디뎠다.

과학기술정보통신부는 18일 서울 성북구 KIST(한국과학기술연구원)에서 '민관협력 기반 AI 휴머노이드 원천기술 고도화 사업' 착수 회의를 열었다고 밝혔다.

민관협력 기반 AI 휴머노이드 원천기술 고도화 사업은 휴머노이드에 필요한 하드웨어·소프트웨어·AI를 '패키지형'으로 통합 개발하는 동시에 수요처에서 현장 실증을 수행하는 사업이다. AI를 활용해 과학기술 혁신을 가속화하는 국가 프로젝트 'K-문샷'의 일부다. 정부는 올해부터 2030년까지 총 504억원을 투입해 지능과 신체 능력을 통합한 '한국형 대표 AI 휴머노이드 플랫폼'을 확보할 계획이다.

KIST를 주관기관으로 LG전자(217,000원 ▼23,500 -9.77%), LG AI연구원, LG에너지솔루션(408,000원 ▼9,000 -2.16%), 로보스타(85,600원 ▼3,200 -3.6%), 위로보틱스 등 산업계와 서울대, KAIST(한국과학기술원), 고려대, 경희대 등 학계, 한림대 성심병원 등이 참여한다.

휴머노이드 플랫폼의 경우 KIST가 독자 개발한 플랫폼 '케이펙스'(KAPEX)를 기반으로 LG전자가 차세대 양산형 인간형 로봇 모델을 개발한다. 위로보틱스는 다양한 공공 환경에서 활용 가능한 이동형 인간형 로봇 플랫폼을 고도화한다.

아울러 시각·촉각·언어·행동을 통합적으로 이해하고 판단할 수 있는 차세대 AI 모델도 개발한다. 이를 통해 로봇은 사람처럼 주변 환경을 인식하고 '접촉'과 '힘'을 이해하며 복잡한 작업을 스스로 계획할 수 있다.

LG에너지솔루션은 고안전 전고체 배터리 기술을 로봇 플랫폼에 적용할 계획이다. 화재 위험이 낮으면서도 안정적으로 오랜 시간 작업을 수행할 수 있는 휴머노이드를 구현하는 게 목표다.

개발한 기술은 한림대 성심병원 등 의료·돌봄 환경에서 실증한다. 20대 이상의 휴머노이드를 개발, 실제 현장에 투입해 로봇이 인간의 의식주 생활을 실제 보조할 수 있는지 검증할 계획이다.

김성수 과기정통부 연구개발정책실장은 "산·학·연·병의 역량을 결집해 기술개발과 현장 실증, 양산을 속도감 있게 추진하고 글로벌 AI휴머노이드 시장에서 한국이 주도권을 확보할 수 있도록 총력을 다하겠다"고 했다.