쿠팡 독주 막을 마지막 퍼즐…네이버-컬리-LG CNS 삼각 동맹

쿠팡 따라가는 네이버/그래픽=최헌정

쿠팡과 이커머스 1위 자리를 놓고 경쟁하는 네이버(NAVER(191,500원 ▼6,600 -3.33%)) 연대에 LG CNS(LG씨엔에스(71,200원 ▼3,600 -4.81%))와 컬리가 휴머노이드로 힘을 보탠다. 쿠팡이 거대 자본과 물류·배송력, 3000만명 이상의 MAU(월간활성이용자수)를 앞세워 독주하는 가운데 네이버 연대의 약진이 주목된다.

20일 IT 업계에서는 LG CNS와 컬리의 휴머노이드 PoC(개념검증) 협약을 두고 네이버의 배송 경쟁력이 강화될 것이라는 관측이 나온다. 컬리가 휴머노이드를 도입해 초고효율·저비용 물류망을 확보하면 연대 관계인 네이버의 '컬리N배송' 단가 인하로 이어져 경쟁력을 높일 수 있다는 분석이다.

앞서 LG CNS는 컬리와 스마트 물류센터 고도화를 위한 휴머노이드 PoC 및 물류 자동화 사업 협력 업무 협약을 체결했다. 양사는 로봇 적용으로 작업자 업무 부담을 줄이고 안정성을 높일 수 있는 물류 업무를 발굴할 예정이다.

LG CNS는 2021년 컬리 김포 신선물류센터, 2023년 창원 물류센터의 자동화 시스템을 구축한 바 있다. 컬리의 시스템을 잘 아는 LG CNS는 입고부터 보관·피킹·출고에 이르는 물류 전 과정의 효율화도 진행한다. PoC 결과에 따라 휴머노이드 전면 도입까지 이뤄질 수 있다.

국가데이터처에 따르면 2024년 말 거래액 기준 이커머스 시장 점유율은 쿠팡 22.7%, 네이버 20.7%로 2%p로 격차가 좁혀졌다. 네이버 연대의 마지막 약점으로 지목되는 건 배송이다. 후발주자로서 자체 물류망과 배송 시스템을 갖추고 새벽배송 신화를 쓴 쿠팡을 도무지 따라잡지 못하는 상황이다.

네이버는 직접 투자보다 연대를 택했다. 컬리와 연합해 신선식품군을 확보했고 CJ대한통운(85,700원 ▼2,900 -3.27%)과 손잡고 배송력을 강화했다. 여기에 자체 멤버십을 더해 단골 록인(Rock-in)을 효과를 극대화시켜 성장하고 있다. 하지만 요금 등에서 파트너사와의 이해관계 조율이 필수적이고 도심 외곽 지역 배송 밀도 면에서 아직 쿠팡의 인프라에 미치지 못한다.

네이버는 올해 마지막 퍼즐인 배송(N배송) 경쟁력 강화에 집중한다. 현재 핵심 상품의 N배송 전환 지원과 직계약 확대를 본격 추진중이다. 하반기에는 멤버십과 연계된 무제한 무료배송을 추가로 도입할 계획이다. 쿠팡의 특장점인 새벽배송도 많이 따라왔다. CJ대한통운과 N배송 새벽배송을 본격 도입해 지난해 12월 기준 N배송 가운데 새벽배송을 적용한 동일 상품 일 거래액이 7월 대비 약 26.5% 증가했다. 새벽배송 상품 수도 같은 기간 70% 이상 증가했다.

네이버 관계자는 "N배송을 도입한 판매자 거래액 증가율이 미도입 판매자 대비 4%p 높다. 멤버십 배송 혜택 강화 이후 네플 멤버십 사용자의 주문 빈도도 25% 이상 증가했다"며 "올해 N배송 거래액 범위를 25% 수준으로 넓히고 3년 뒤 N배송 거래 비중을 50% 이상 넓히는 것이 목표"라고 말했다.