업그레이드 된 갤럭시 워치…생체 징후·심장 건강·청력까지 챙긴다

갤럭시 워치 차세대 헬스 기능 /사진제공=삼성전자

삼성전자가 삼성 헬스 개편을 통해 사용자의 생체 징후, 심장 건강 점수 등을 챙긴다.

삼성전자(359,500원 ▼1,000 -0.28%)가 오는 8일 삼성 헬스 앱 개편을 통해 갤럭시 워치의 차세대 신규 기능을 공개한다고 4일 밝혔다.

이번에 공개하는 주요 신규 기능은 △생체 징후(Vitals) △심장 건강 점수(Heart Health Score) △일일 유산소 부하(Daily Cardio Load) △신체 체력 지수 △청력 등이다. 다만 이는 일반적인 건강 관리 및 피트니스 용도로만 사용되고, 자세한 사항은 의료 전문가의 상담이 필요하다.

먼저 '생체 징후' 기능은 삼성 헬스 사용자가 꾸준히 건강 상태를 파악하고, 걱정되는 신체의 변화나 문제가 감지되면 적절한 조치를 취할 수 있도록 돕는다.

갤럭시 워치 사용자가 일주일 이상 워치를 착용하고 수면을 취하면 수면 중 △심박수 △심박변이도 △호흡률 △피부 온도 △혈중 산소 포화도 등을 추적하고 개인의 기준값을 설정해 유의미한 수치 변화가 있을 때 갤럭시 워치로 알림을 제공한다.

또 '심장 건강 점수'를 제공, 일상 습관이 장기적인 심혈관 건강에 미치는 영향을 보여준다. 수면, 활동량, 체성분 및 혈관 스트레스의 변화 추이를 바탕으로 심장 건강 점수를 보여주고 맞춤형 가이드를 제공한다. 예를 들어, 최근 수면 시간이 부족하면 숙면에 도움이 되는 팁을 전달하는 식이다.

이외 중강도 이상의 신체활동 시 탈진이나 부상을 방지하기 위해 하루에 얼마나 운동할 수 있는지를 기준으로 '일일 유산소 부하' 수준을 제공하고, 건강 관련 체력 요소를 분석해 '신체 체력 지수'를 제시한다. 심박수, 최대 산소 섭취량 등 주요 지표를 같은 연령대의 삼성 헬스 사용자와 비교해 볼 수 있다.

이번에 '청력' 기능도 도입한다. 갤럭시 워치로 측정한 주변 소음 크기와 갤럭시 버즈로 이어폰 음량을 측정해 소음 수준과 노출 시간을 종합 계산하는 것이다. 소음 노출 정도가 안전한지 파악하고, 청력을 보호할 수 있도록 가이드를 제공한다.

갤럭시 워치 차세대 헬스 기능 /사진제공=삼성전자

지난해 선보인 '항산화 지수' 기능은 트렌드 차트를 추가해 사용자의 식습관을 다른 건강 요소와 함께 분석할 수 있도록 가이드라인을 제시한다. 대사 건강 상태를 나타내는 '최종당화산물 지수(AGEs)' 역시 트렌드 차트로 변화 추이를 한눈에 확인한다. 또 혈당, 조리법 등 최종당화산물 지수 연관 콘텐츠를 통해 일상적인 식이 관리 방법을 소개한다.

박헌수 삼성전자 MX 사업부 디지털 헬스 팀장은 "삼성 헬스는 갤럭시 워치를 통해 측정한 건강 데이터를 AI 기반 인사이트로 분석·제공해 사용자가 자신의 건강 상태를 보다 쉽고 직관적으로 이해할 수 있다"면서 "갤럭시 생태계의 연결성과 디지털 헬스 기술을 바탕으로 선제적이고 개인화된 건강 관리 경험을 지속 확대할 것"이라고 했다.

이번에 공개된 신규 기능은 하반기 출시 예정인 갤럭시 워치 신제품부터 활용할 수 있다. 갤럭시 워치8 등 이전 제품에서는 추후 업데이트를 통해 순차적으로 지원할 예정이다.