가죽 재킷 벗은 젠슨 황이 선택한 브랜드는?…삼소를 먹어도 명품룩

[서울=뉴시스] 김선웅 기자 = 젠슨 황 엔비디아 CEO가 5일 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터를 통해 입국하고 있다. (공동취재) 2026.06.05. [email protected] /사진=

젠슨 황 엔비디아 CEO(최고경영자)가 5일 오후 한국에 도착했다. 젠슨 황 CEO는 방한 기간 이해진 네이버(NAVER(255,500원 ▼12,000 -4.49%)) 이사회 의장을 비롯해 최태원 SK(625,000원 ▼43,000 -6.44%)그룹 회장, 구광모 LG(122,900원 ▼7,000 -5.39%)그룹 회장 등을 만난다.

이날 오후 1시45분경 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 입국한 젠슨 황 CEO는 상징과도 같은 가죽 재킷을 벗고 가벼운 지퍼 셔츠 차림이었다. 그가 선택한 지퍼 셔츠는 프랑스 명품 브랜드 디올의 '물뤼르 자수 지퍼 셔츠'로 국내에서 470만원에 판매한다.

신발은 프랑스 명품 브랜드 에르메스의 럭키 슬립온 스니커즈를 착용했다. 블랙 가죽 소재에 화이트 아웃솔이 적용된 이 신발은 130만원대로 알려졌다. 안경은 미국의 스포츠 아이웨어 브랜드 오클리의 OX5140 모델을 착용했다. 이 제품의 국내 판매 가격은 30만원대 초반이다.

[서울=뉴시스] 김선웅 기자 = 젠슨 황 엔비디아 CEO가 5일 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터를 통해 입국해 한국 팬들의 사인 요청에 응하고 있다. (공동취재) 2026.06.05. [email protected] /사진=

젠슨 황 CEO는 이날 저녁 홍대입구역 인근 한 돼지고깃집에서 기업 총수들을 만난다. 지난해 10월 이재용 삼성전자(329,000원 ▼22,500 -6.4%) 회장, 정의선 현대차(700,000원 0%)그룹 회장과 서울 강남구 삼성동 깐부치킨에서 치킨과 맥주를 함께하는 '치맥 회동'을 했던 것처럼 이번에는 삼겹살에 소주를 곁들이는 이른바 '삼소 회동'을 진행할 예정이다.

젠슨 황 CEO는 방한 기간 삼소 회동 외에도 다양한 일정을 소화한다. 7일에는 김택진 NC(281,500원 ▼8,000 -2.76%) 대표를 만난 뒤 잠실구장에서 열리는 KBO 두산베어스 홈경기 시구자로 나선다. 타석에는 박정원 두산그룹 회장 겸 두산베어스 구단주가 시타로 설 예정이다.

오는 8일에는 경기도 성남에 위치한 네이버 1784 사옥을 찾는다. 젠슨 황 CEO는 네이버를 방문해 사옥 안에 구성된 네이버의 미래 기술을 둘러보고 로봇 기술을 체험할 예정이다.