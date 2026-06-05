"AI스쿨·대학·산업AX·창업원 '포 트랙' 가동…대구판 실리콘밸리 만든다"

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DGIST 이건우 총장이 환영사를 하고 있다/사진=DGIST

"대구·경북을 시작으로 대한민국 남부권 전체를 미국 실리콘밸리에 버금가는 AI·딥테크 심장부로 만들겠다."

이건우 대구경북과학기술원(DGIST) 총장은 5일 서울 광화문의 한 식당에서 열린 기자간담회에서 "DGIST가 전통적인 교육기관의 한계를 넘어 글로벌 딥테크 혁신의 진원지로 거듭나겠다"며 이같이 말했다. 설립 22주년을 맞은 DGIST가 이날 공개한 청사진은 한마디로 '일론 머스크 만들기 프로젝트'다. 이 총장은 이날 초·중등 영재 발굴부터 AI 전문대학 신설, 혁신창업원 출범까지 인재 육성의 전 주기를 잇는 통합 생태계 구축 구상을 상세히 소개했다.

먼저 DGIST는 대학 입학 전 단계부터 AI 인재 육성에 공을 들이고 있다고 밝혔다. 달성군 학생들을 대상으로 한 '과학창의학교'와 동대구에 거점을 마련해 운영 중인 'AI·SW스쿨'이 핵심 프로그램이다. 지난해 기준 두 프로그램 참여 인원은 1000명에 달한다. 석창원 DGIST 융합인재교육원장은 "학년을 나누지 않고 수준에 맞춰 무학년으로 운영하는 것이 특징"이라며 "AI 분야 창의 인재를 조기에 발굴하고 창업 마인드까지 심어주는 것이 목표"라고 설명했다.

조기 교육과 연계된 다음 단계는 2027년 출범 예정인 'AI 대학'이다. 박경준 DGIST 기획처장은 "기존 융복합대학 기초학부와는 별도로 선발하는 방식"이라며 "기본적으로 5년 학·석사 연계 과정을 운영하되, 학생이 원하면 4년 학부 졸업도 선택할 수 있다"고 밝혔다.

학과 구성은 여타 과기원과 차별화를 꾀했다. AI 펀더멘탈·AI 시스템 중심으로 편성한 카이스트 등과 달리 DGIST는 피지컬 AI학과, 메디컬 AI학과, xAI학과(응용 중심) 등 애플리케이션 지향형으로 설계했다. 이 총장은 "커리큘럼 개발 단계부터 산업계 인사를 겸임교수로 모셔 현장에서 실제로 필요한 과목을 학생 눈높이에 맞게 만들고 있다"고 강조했다. 피지컬 AI 분야에서는 국내 대표 피지컬 AI 기업 마음AI의 최홍섭 대표가 참여해 커리큘럼을 함께 짜고 있다. 해외 협력 대학으로는 공학 분야 미국 최상위권인 일리노이대(UIUC)와 홍콩과기대(HKUST)와 공동연구 및 교환학생 프로그램 논의를 구체적으로 진행 중이다.

지역 산업과의 연계도 강화한다. DGIST는 로봇·반도체·첨단바이오 3대 분야를 중심으로 개방형 'AX 공동연구랩'을 구축·운영한다. 이성훈 산업AX혁신본부장은 "올해 이미 3개 모빌리티 기업과 협력을 시작했다"고 말했다. 로봇 분야에서는 HL만도, SL, 앨엔에프, 발레오, 평화산업, 삼보모터스 등이 참여하거나 협의 중이며, 반도체 분야에서는 파트론, 바이오 분야에서는 유한양행·메가젠과 각각 논의를 진행하고 있다.

거점 인프라도 순차적으로 확충된다. DGIST는 이른바 '대구의 판교'로 불리는 수성 알파시티에 'AX대학원'과 '산업AX혁신허브' 2개 건물을 나란히 짓는다. 각각 2028년과 2029년 완공이 목표다.

창업 생태계 구축을 위한 조직도 닻을 올렸다. DGIST는 '혁신창업원'을 신설하고 딥테크 창업 패키지(D-TECH), 예비 창업자 교육(D-STARTUP), 4대 과기원 공동 창업기업 발굴 프로그램(그래비티 2026), 글로벌 시장 진출 지원 프로그램 등을 운영한다. 기술 사업화 전담 법인 'DGIST홀딩스'와 MIT 슬로언 스쿨 출신 주우진 원장이 이끄는 지능경영전문대학원(MOT)도 혁신창업원과 삼각 협력 체계를 구성해 창업 생태계를 뒷받침할 예정이다. 박경준 처장은 "중기부 '빅테크 창업중심대학' 사업 예산도 추경으로 확보해 오는 7월 오픈할 예정"이라고 말했다.

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