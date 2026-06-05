"15억 이상 가치"...젠슨 황, 페이커와 함께 사인한 '이것' 깜짝 선물

(서울=뉴스1) 이광호 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 ‘T1 베이스 캠프’를 방문해 ‘페이커‘ 이상혁을 비롯한 e스포츠 구단 T1의 리그 오브 레전드(LoL) 선수단에게 선물 받은 ‘페이커’ 사인 유니폼을 들어보이고 있다. (공동취재) 2026.6.5/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 이광호 기자

젠슨 황 엔비디아 CEO(최고경영자)가 페이커 이상혁 선수를 만나 e스포츠에 대한 애정을 드러냈다.

젠슨 황 CEO는 5일 오후 한국에 도착하자마자 서울 마포구 홍대입구역 인근에 있는 T1 베이스캠프 PC방을 찾아 페이커 선수 및 T1 선수단과 만났다.

PC방을 둘러본 젠슨 황 CEO는 "처음 한국에 왔을 때 스타크래프트는 가장 인기 있던 게임이었다"며 "그때 내가 본 것은 TV에서 게임을 하는 사람들과 그것을 시청하던 수많은 사람들이다. 나는 당신들의 팬"이라고 말했다.

이어 "한국은 스타크래프트로 e스포츠라는 장르를 발명했다"며 "관전 스포츠라는 개념을 만들어냈다. 그래서 한국은 제게 아주 특별한 곳이며 엔비디아에도 오래도록 매우 중요한 곳이다. 오랜 세월 저희를 돌봐주고 지원해줘서 감사하다"고 했다.

이후 젠슨 황 CEO는 엔비디아의 차세대 플래그십 그래픽카드인 지포스 RTX 5090을 꺼내 페이커 선수와 함께 사인한 뒤 추첨을 통해 현장 관객에게 선물했다. 그는 "100만 달러 이상의 가치가 있을지도 모른다"고 했다.

젠슨 황 CEO는 이날 차세대 고성능 AI PC 'RTX 스파크'도 선물했다. RTX 스파크는 다이렉트X, 오픈GL 등 복잡한 SW(소프트웨어) 스택을 동시에 처리하는 시스템으로 윈도 환경에서 AI 에이전트를 지원한다. 그는 "40년 전 내 커리어가 시작됐을 때 윈도95가 있었다"며 "AI PC로 그에 버금가는 변화가 있을 것"이라고 말했다.