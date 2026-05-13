부광약품, 한국유니온제약 인수 확정

부광약품 본사 전경

부광약품(5,700원 ▼200 -3.39%)이 한국유니온제약의 최종 인수예정자로 확정됐다.

부광약품은 서울회생법원 회생합의14부(최미복 부장판사)가 지난 12일 한국유니온제약의 회생계획안을 인가했다고 13일 밝혔다.

회생계획안에 따라 부광약품은 최종 인수예정자로서 오는 28일 한국유니온제약의 지분을 취득할 예정이다. 소유 주식 수는 6000만주, 지분 비율은 75.14%다. 3자 배정 유상증자 방식으로 300억원을 투입한다. 인수대금은 회생 재원으로 활용할 계획이다.

회생담보채권은 대부분 현금 변제 방식으로 처리된다. 회생채권은 67.6%를 출자전환하고 32.3%는 현금으로 변제한다. 회생절차 개시 후 이자는 대부분 면제되며, 기존 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 권리는 인가일을 기준 소멸된다.

부광약품은 회생계획안에 따라 모든 부채가 변제된 상태로 한국유니온제약을 인수하게 됐다고 설명했다. 또 회생채권 출자전환과 함께 기존 주식과 신주를 대상으로 3대1 병합 감자를 실시할 예정이다.

부광약품은 인수 작업이 마무리되는 대로 자체 생산 중인 일반의약품을 유니온제약에 위탁해 공장 가동률을 높일 계획으로 알려졌다. 부광약품 관계자는 "흑자전환을 위해 노력해 나갈 것"이라 말했다.