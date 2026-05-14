작년 신생아 5명 중 1명은 '난임 지원' 출생…5만명 육박

지난달 22일 경기 고양시 CHA의과학대학교 일산차병원 신생아실에서 간호사가 신생아들을 돌보고 있다./사진=뉴시스

보건복지부가 지난해 난임 부부 시술비 지원사업(난임 지원사업)으로 총 4만 8981명의 아이가 태어났다고 14일 밝혔다. 같은 해 전체 출생아(25만 4457명) 5명 중 1명(19.2%)가량이다.

난임 지원사업은 건강보험으로 출산당 총 25회(인공수정 5회·체외수정 20회)까지 급여(본인 부담 30%)를 적용한다. 지방자치단체는 시술비 본인부담금과 비급여 진료비를 90% 수준까지 지원한다.

지난해 난임 지원사업 출생아 중 쌍둥이를 포함한 다태아는 1만 2749명으로 집계됐다. 난임 시술 출산 가운데 미숙아(임신 기간 37주 미만 출생 또는 출생 시 체중이 2.5㎏ 미만 영유아) 등록 건수는 4603건이었다.

국내 난임 시술의 임신 성공률은 체외수정 기준 평균 약 37%지만 산모 나이 35세를 기점으로 감소하기 시작해 40세 이후에는 더 떨어진다. 이에 정부와 전문가들은 임신 성공률은 물론, 산모와 태아 건강을 종합적으로 고려해 가급적 이른 나이에 임신을 계획할 것을 권고하고 있다.

복지부는 "결혼 연령의 상승과 35세 이상 산모의 비중 증가 등으로 난임 시술을 통한 출생아는 당분간 늘어날 것"이라며 "높은 연령대 난임 시술은 다태임신이나 조산 등 고위험 임신의 가능성을 높일 수 있다"고 설명했다.

난임부부 시술비 지원사업은 관할 보건소를 방문하거나 정부24 또는 e보건소로 온라인 신청할 수 있다. 올해부터 지원 결정 통지서 지급 기간을 6개월로 늘려 시술 대상자의 편의성을 강화했다. 이상진 복지부 인구아동정책관은 "임신 준비 단계부터 난임 지원, 심리·사회적 지지까지 통합적 지원을 확대 추진하겠다"고 말했다.