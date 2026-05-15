지에프씨생명과학 "수출 확대로 1분기 호실적…수익성 개선 가속"

지에프씨생명과학(8,000원 ▼470 -5.55%)이 글로벌 수출 확대와 핵심 바이오 소재 성장에 힘입어 매출 외형과 수익성 개선 흐름을 강화하고 있다.

지에프씨생명과학은 올해 1분기 매출액 50억3972만원을 기록하며 전년 동기 대비 12.2% 성장했다고 15일 밝혔다. 영업이익은 4억6404만원으로 16.7% 증가했으며, 당기순이익 역시 4억7720만원으로 59.9% 늘어나 외형 성장과 수익성 개선을 동시에 달성했다.

이번 실적 성장은 소재사업부의 식물세포 제품군 호조와 수출 급증이 주도했다. 식물세포 기반 바이오 소재 제품 매출은 전년 동기 대비 65.5% 증가한 10억1100만원을 기록했다. 바이오포뮬레이팅(하이브리드 엑소좀), 스킨마이크로바이옴 등 주요 소재 제품군도 안정적인 수요를 유지했다.

전체 수출 매출은 지난해 1분기 4억2900만원에서 8억4400만원으로 95.8% 급증했다. 스킨부스터 수출 확대와 함께 임상사업부의 화장품 인체적용시험 해외 수주도 크게 늘며 수출 성장을 뒷받침했다.

지에프씨생명과학은 이 같은 실적 성장과 함께 생산 및 연구 인프라 확충을 병행하고 있다. 스킨부스터 생산능력(CAPA) 강화 및 필러 공장 구축, 연구 시설 확대 등 유형자산 투자를 지속하는 가운데서도 견조한 수익성을 유지하며 성장 기반을 쌓아가고 있다.

지에프씨생명과학은 바이오 원료 기술력을 기반으로 한 자체 더마 스킨케어 브랜드 '에프엠케이'(fmk)를 지난 3월 공식 출범하며 B2C 시장 공략에도 속도를 내고 있다. 기존 B2B 바이오 소재 사업에서 축적한 원료 기술력과 연구개발 역량을 바탕으로 소비자 브랜드 사업까지 영역을 확장하며 신규 성장동력 확보에 나선다는 계획이다.

fmk는 PDRN(조직재생), 비타민 C(항산화), NMN(세포 노화방지), NAD(에너지 대사) 등 고함량기능성 원료를 적용한 제품군을 중심으로 온라인 및 오프라인 유통 채널 확대를 추진 중이다.

지에프씨생명과학 관계자는 "식물세포 제품군의 성장과 수출 확대가 실적을 견인한 가운데, fmk 브랜드를 통한 B2C 사업까지 본격화되며 성장 모멘텀이 더욱 강화되고 있다"라며 "매출 확대와 이익 확보, 주주가치 제고에 최선을 다하겠다"고 말했다.