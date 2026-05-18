셀트리온, 베그젤마 日 점유율 1위 지속…신·구 제품 동반 성장 예고

셀트리온 전이성 직결장암 및 비소세포폐암 치료제 '베그젤마' /사진=셀트리온

셀트리온(183,200원 ▼5,600 -2.97%)이 아시아 핵심 시장인 일본에서 바이오시밀러 처방 성과를 높이며 순항하고 있다. 올해 신규 제품 출시로 포트폴리오가 강화될 것으로 예상돼 현지 성장세는 지속될 전망이다.

18일 의약품 시장조사기관 아이큐비아(IQVIA) 및 현지 데이터에 따르면, 셀트리온의 전이성 직결장암 및 비소세포폐암 치료제 '베그젤마'(성분명: 베바시주맙)는 올해 3월 일본에서 64%의 점유율(처방량 기준)을 기록한 것으로 확인했다. 지난해 9월 50%의 점유율로 시장의 과반을 넘어선 이후, 약 반년만에 14%포인트 이상 오른 수치다.

베그젤마의 일본 성과가 주목받는 이유는 가장 늦게 출시된 후발주자라는 한계를 극복하고 시장 선점에 성공했다는 점이다. 베그젤마는 일본에서 퍼스트무버 경쟁 바이오시밀러 대비 2년 가까이 늦은 2022년 말 출시됐다. 하지만 제품 경쟁력 및 판매 전략을 앞세워 점유율 1위를 차지하는데 성공했다. 오리지널(아바스틴)을 포함해 총 5개 베바시주맙 의약품이 치열하게 경쟁하는 구도 속에서 거둔 성과다.

베그젤마 성공은 바이오시밀러에 우호적인 일본 의료 제도를 적극 활용한 점이 핵심 동력으로 작용했다. 특히 항암제에 적용되는 '일본식 포괄수가제'(DPC제도)가 처방 확대에 긍정적으로 작용했다는 분석이다. DPC제도에서 병원은 가격 경쟁력이 높은 항암제를 사용함으로써 수익성을 높일 수 있으며, 정부와 환자 역시 약가가 낮은 제품을 사용해 재정 부담 및 본인부담금을 낮출 수 있다.

바이오시밀러 사용으로 병원·정부·환자 등 모든 이해관계자 그룹이 혜택을 누리는 셈이다. 셀트리온의 또 다른 주력 항암제 '허쥬마'(성분명: 트라스투주맙)가 76%의 점유율로 1위 자리를 굳건히 유지하고 있는 것도 DPC 제도의 영향이 컸다.

항암제뿐 아니라 자가면역질환 분야에서도 성과가 이어지고 있다. 셀트리온의 대표 제품 '램시마'(성분명: 인플릭시맙)와 '유플라이마'(성분명: 아달리무맙)가 일본에서 각각 44%, 19%의 점유율로 바이오시밀러 처방 선두권을 유지하고 있다.

셀트리온은 판매 제품 확대를 통해 자가면역질환 전제품의 시너지를 강화한다는 전략이다. 지난달 말 '앱토즈마'(성분명: 토실리주맙)가 출시됨에 따라 현재 일본에서는 '스테키마'(성분명: 우스테키누맙) 등 총 4종의 셀트리온 자가면역질환 제품군이 판매되고 있다. 동일 질병군 내에서는 처방의가 겹치는 경우가 많기 때문에 기존 영업 경험과 노하우를 적극 활용해 신규 출시 제품군의 시장 조기 안착을 이룬다는 계획이다.

셀트리온의 시장 영향력은 앞으로도 더욱 공고해질 전망이다. 올해 3월 일본 후생노동성(MHLW)으로부터 품목 허가를 획득한 '옴리클로'(성분명: 오말리주맙)가 하반기 출시를 목표로 준비 중이다. 세계 유일의 인플릭시맙 피하주사(SC) 제형 치료제 '램시마SC'도 일본 진출을 계획하고 있다. 기존 제품과의 마케팅 시너지를 발판으로 신·구 제품 모두 성장세가 가팔라질 전망이다.

셀트리온 관계자는 "현지 의료 시장에 대한 면밀한 분석과 이를 반영한 사업 전략, 제품 경쟁력이 더해진 결과, 가장 늦게 출시된 베그젤마가 압도적 격차로 점유율 1위를 지속하며 영향력을 높이고 있다"라며 "올해부터 본격 출시되는 신규 제품들 역시 기존 제품군의 성과를 이어 받아 안정적인 시장 안착을 이룰 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.