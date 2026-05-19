신테카바이오, 정종선 대표 주식 9만주 매수…"책임경영 강화"

신테카바이오(2,450원 ▲130 +5.6%)가 최대주주인 정종선 대표이사가 최근 5거래일에 걸쳐 장내에서 총 9만주를 매수했다고 19일 밝혔다.

이번 매수로 정 대표이사의 보유주식수는 기존 339만3710주에서 348만3710주로 증가했으며, 이는 전체 발행주식수(2425만8475주)의 약 14.36%에 해당한다.

신테카바이오 관계자는 "최근 시장 변동성 확대 속에서도 회사의 기술력과 중장기 성장성에 대한 대표이사의 강한 확신이 반영된 것"이라며 "책임경영 강화와 주주가치 제고 의지를 시장에 전달하기 위한 결정"이라고 설명했다.

정 대표이사는 "현재 추진 중인 주요 사업과 기술 경쟁력을 고려할 때 회사의 성장 잠재력은 매우 크다고 판단하고 있다"며 "이번 주식 매수는 기업가치에 대한 확신을 바탕으로 한 결정으로, 향후에도 주주가치 제고와 지속적인 성장을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

신테카바이오는 AI(인공지능) 기반 신약개발 플랫폼을 활용한 '에셋 프로그램'(AI-driven Asset Program)을 본격적으로 추진 중이며, 해당 프로그램을 통해 자체 신약 후보물질을 발굴하고 사업화하는 구조를 고도화하고 있다.

신테카바이오 관계자는 "에셋 프로그램은 단순 용역형 사업을 넘어, 자체 파이프라인 기반의 수익 창출 모델로 전환하는 핵심 전략"이라며 "올 3분기 이후부터 관련 성과가 점진적으로 매출로 반영되며 실질적인 사업 성과가 가시화될 것으로 기대하고 있다"고 말했다.