온코닉테라퓨틱스 "자큐보, 인도서 3상 성공…신약 허가 신청"

온코닉테라퓨틱스 로고/사진= 온코닉테라퓨틱스

온코닉테라퓨틱스(17,390원 ▼220 -1.25%)가 지난해 중국에 이어 인도에서도 '자큐보'(성분명 자스타프라잔)의 허가 절차를 본격화하며 해외 시장 확대에 속도를 내고 있다.

온코닉테라퓨틱스는 자체 개발 신약 자큐보가 인도에서 미란성 위식도역류질환(GERD) 임상 3상 시험에 성공하고 신약 허가 신청을 마쳤다고 2일 밝혔다.

시장조사업체 그랜드뷰리서치에 따르면 인도의 미란성 위식도역류질환 치료제 시장은 약 1조8000억원 규모로 추산된다. 세계 최대 수준인 14억6000만명의 인구와 경제 성장에 따른 식습관 변화로 관련 질환 유병률이 증가함에 따라 인도는 글로벌 미란성 위식도역류질환 치료제 시장 가운데서도 높은 성장 잠재력을 가진 시장으로 평가받고 있다.

인도는 신약허가신청(NDA) 제출부터 승인까지 심사 기간이 비교적 짧아 자큐보의 허가 절차 역시 신속하게 진행될 것으로 전망된다. 이에 따라 허가와 출시 과정에서 발생하는 추가 마일스톤(단계별 기술료) 수령이 예상된다. 이는 올해 매출과 영업이익 개선에 기여할 것으로 기대된다. 또한 인도 상업화가 가시화되면서 향후 해외 시장에서의 로열티(판매 수수료) 수익 창출 가능성도 높아지고 있다.

자큐보는 2024년 10월 국내 출시 이후 빠르게 성장하며 2026년 1분기 처방액 212억원을 기록했다. 지난 4월에는 월 처방액 85억원을 넘어섰다. 국내 칼륨 경쟁적 위산분비 억제제(P-CAB) 시장에서 입지를 확대하는 한편 중국에서도 현지 협업사인 리브존제약과 미란성 위식도역류질환 허가 절차를 진행 중이다. 추가 적응증 개발도 추진하며 해외 사업 확대에 속도를 내고 있다.

온코닉테라퓨틱스 관계자는 "자큐보는 출시 이후 국내 시장에서 빠르게 입지를 확대한 데 이어 해외 주요 시장에서도 개발과 상업화 성과를 가시화하고 있다"고 말했다.

이어 "글로벌 신약 성공에 따른 로열티와 마일스톤 수령을 바탕으로 연구개발(R&D)에 재투자해 제 2, 3의 자큐보가 될 자체 신약을 개발하는 선순환 구조의 길리어드 식 '돈 버는 바이오텍'으로의 성장을 지속해 나가겠다"고 덧붙였다.