지놈앤컴퍼니, 바이오USA 참가…핵심 파이프라인 협업 논의 가속

지놈앤컴퍼니(5,630원 ▲80 +1.44%)가 오는 22일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고에서 열리는 '2026 바이오 인터내셔널 컨벤션'(이하 바이오 USA)에 참가해 글로벌 파트너십 확장에 나선다고 4일 밝혔다.

바이오 USA는 세계 최대 규모의 바이오 행사로, 지놈앤컴퍼니는 매년 바이오 USA 참가를 통해 글로벌 제약사와 파트너링 기회를 모색하고 있다. 이번 참가는 지난 4월 미국 암연구학회(AACR 2026)에서 항체-약물접합체(ADC) 파이프라인(신약후보물질)인 'GENA-104 ADC', 'GENA-120'의 연구성과를 발표한 직후 이뤄지는 만큼 핵심 파이프라인에 대한 글로벌 파트너사들과의 논의를 본격 심화하는 계기가 될 것으로 보인다.

지놈앤컴퍼니는 이번 행사에서 CNTN4 표적 ADC GENA-104 ADC, ITGB4 표적 ADC GENA-120과 NUAK1 키나아제를 표적하는 저분자 화합물 신약(NCE) 파이프라인 'GENC-116'을 핵심 파이프라인으로 소개하며 다수의 글로벌 파트너사와 심층 파트너링 미팅을 진행할 예정이다.

홍유석 지놈앤컴퍼니 총괄 대표이사는 "이번 바이오 USA는 관심을 확인하는 자리가 아니라, 현재까지 진행되어온 논의들을 앞으로 나아가게 하는 자리"라며 "글로벌 빅파마가 가장 적극적으로 찾고 있는 퍼스트 인 클래스(계열 내 최초) ADC 분야에서 지놈앤컴퍼니가 보유한 파이프라인의 경쟁력을 직접 증명하고, 실질적인 파트너십 성과로 이어가겠다"고 말했다.

지놈앤컴퍼니는 자체 플랫폼 'GNOCLE'을 기반으로 신규타깃 파이프라인 분야에서 글로벌 파트너사인 디바이오팜과 엘립시스 파마에 2건의 기술이전 계약을 연달아 체결하며 글로벌 시장에서 연구개발(R&D) 역량을 입증한 바 있다.