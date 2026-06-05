동아제약, 동대문구사회복지협의회에 1억700만원 기부

지난 4일 진행된 제15회 동아제약 사랑나눔 바자회 기부금 전달식에서 백상환 동아제약 사장(왼쪽)과 김영섭 동대문구사회복지협의회 회장이 기념사진을 촬영하고 있다./사진= 동아제약

동아제약이 지난 4일 서울시 동대문구 답십리동에 위치한 동대문구사회복지협의회에서 제15회 동아제약 사랑나눔 바자회 수익금 전달식을 가졌다고 5일 밝혔다.

동아제약은 바자회에 동참한 후원사(△성현인터내셔널 △올포유 △동문엔터프라이즈 △이브자리 △리와인드 △경동시장)의 기부금을 포함해 1억 700만원을 동대문구사회복지협의회에 기부했다. 전달된 수익금은 긴급 생활비와 장학금 지원, 냉난방용품 지원 등 저소득층과 소외계층 지원사업에 사용할 예정이다.

2009년 시작돼 올해 15회째를 맞이한 사랑나눔바자회는 동대문구를 대표하는 사회공헌 활동으로 자리매김하고 있다. 그동안 기부된 금액은 약 17억원으로 도움이 필요한 곳곳에 희망을 전했다.

동아제약 관계자는 "소중하게 모인 기부금은 소외계층과 저소득층을 지원하는 데 사용할 계획"이라며 "동아제약은 지속적인 사회공헌활동을 통해 나눔 문화 확산에 기여할 예정"이라고 말했다.

한편 동아제약은 지난해 보건복지부와 한국사회복지협의회가 공동으로 주관하는 지역사회공헌 인정제 인정기관에 3년 연속으로 선정됐다. 지역사회공헌 인정제는 지역사회의 문제 해결을 위해 지속적으로 사회 공헌 활동을 펼친 기업·기관을 발굴해 그 공로를 인정하는 제도다.