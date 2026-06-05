'3선' 이승로 성북구청장, 청렴방송 '1일 DJ' 첫 일정

이승로 성북구청장은 이달 4일 당선 첫 일정으로 사내방송인 '청렴방송'에 출연해 일일 DJ를 맡았다. /사진제공=성북구

이승로 성북구청장이 민선 9기 구청장 당선 확정 후 첫 공식 일정으로 성북구청 사내방송 '청렴방송'의 일일 DJ로 변신했다. 성북구 공직자에게 감사와 격려의 메시지를 전하고 민선9기 구정 운영의 새로운 출발을 알렸다.

5일 성북구에 따르면 전날(4일) 이 구청장은 성북구청 사내방송에 출연해 "제9회 전국동시지방선거가 성북구민 여러분의 높은 관심과 참여 속에 마무리됐다"며 "각자의 자리에서 흔들림 없이 구정을 운영해 준 성북구 공직자들의 헌신과 책임감 덕분에 행정 공백 없이 안정적으로 구정을 이어갈 수 있었다"고 밝혔다.

민선9기 구정 운영 방향으로 현장 중심 행정을 강조했다. 이 구청장은 민선9기 출범과 함께 주민과의 소통을 더욱 강화하고 현장 중심의 생활밀착형 행정을 통해 '더불어 행복한 성북' 실현에 속도를 낼 계획이다. 그는 "주민의 일상과 가장 가까운 곳에서 현장을 살피고 의견을 소중히 담아내는 행정을 함께 만들어 가자"며 "공직자로서의 청렴과 책임을 바탕으로 주민에게 더욱 신뢰받는 성북구정을 만드는 데 힘을 모아 달라"고 당부했다.

이번 제9회 전국동시지방선거에서 이 구청장은 58.7%의 득표율로 당선, 성북구 첫 3선 구청장이라는 기록을 세웠다. 선거 과정에서 돌봄·복지 강화, 지역 균형발전, 지역경제 활성화, 문화·환경 개선, AI 기반 행정 혁신을 민선9기 핵심 비전으로 제시했다. 주요 공약은 △성북형 시민자치 플랫폼 '현장구청장실 3.0' 운영 △동북권 아동·가족 체험공간 '키즈랜드' 조성 △정릉버스공영차고지 복합개발 △신월곡1구역 도시환경정비사업 추진 △강북횡단선·동북선 도시철도 사업 추진 △성북사랑상품권 확대 발행 △청년 스마트창업센터 운영 △AI 기반 지반침하 모니터링 시스템 구축 등이다.