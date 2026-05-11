종전 협상 좌초 위기...트럼프 "수용 불가" vs 이란 "굴복 못해"

도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에서 취재진과 질의응답 시간을 갖고 있다./로이터=뉴스1

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁 종전 양해각서(MOU) 체결에 대한 이란 측 답변에 대해 "절대 받아들일 수 없다"고 10일(현지시간) 밝혔다. 이란도 "미국 측 제안은 트럼프 대통령의 요구에 굴복하라는 것과 마찬가지"라고 맞섰다.

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜 게시글에서 "이란 측 대표자들이라고 하는 이들의 답변을 방금 읽었다"며 "마음에 들지 않는다. 절대 용납할 수 없다"고 했다.

로이터 보도에 따르면 이란 타스님통신은 트럼프 대통령 발언에 대해 "전혀 중요하지 않다"며 "이란의 답변은 트럼프 대통령의 기쁨을 위해 작성된 것이 아니"라고 했다. 이어 "이란은 이란 국민의 권리를 위한 답변만을 작성할 것"이라며 "트럼프 대통령이 이란의 답장에 만족하지 않았다면 당연히 더 좋은 것"이라고 했다.

또 이란 측 언론들은 "미국의 제안은 트럼프 대통령의 과도한 요구에 굴복하라는 것과 마찬가지"라며 "이란은 이 제안을 거부했다"고 밝혔다.

월스트리트저널(WSJ)은 익명의 소식통을 통해 답변서 내용을 파악했다면서 이란이 가진 고농축 우라늄 처리와 핵 프로그램 포기 문제가 해소되지 않았다고 보도했다.

답변서에서 이란은 향후 30일 간 핵 프로그램 문제 협상을 진행한다는 조건으로 농축도 60%의 우라늄 440kg 중 일부 반출에 동의했다. 일부는 희석해서 자국에 보관하고 나머지는 제3국으로 반출하겠다고 했다. 앞서 미국은 고농축 우라늄 전부를 반출할 것을 요구했다.

또 이란은 만약 핵 프로그램 협상이 결렬되거나 협정 체결 후 미국이 협정에서 탈퇴할 경우 제3국으로 반출한 우라늄을 되돌려줄 것을 요구했다. 나탄즈·이스파한·포르도 등에 위치한 핵 시설을 전부 해체하라는 미국 측 요구는 수용할 수 없다고 했다.

우라늄 농축 중단 기간을 두고도 이견이 있었다. 이란은 미국 주장처럼 20년씩 우라늄 농축을 중단할 수는 없다면서 농축 중단 기간을 줄여야 한다고 주장했다.

호르무즈 해협에 대해서는 이란과 미국 양측이 점진적으로 봉쇄를 해제하자는 제안이 있었다고 WSJ는 전했다. 타스님통신은 이란산 석유 판매에 대한 미국 제재를 30일 간 해제하고, 미군이 이란 선박에 대한 호르무즈 해협 봉쇄를 풀어야 한다는 내용이 있었다고 전했다. 이에 더해 미국의 특정 사안을 약정한다는 조건 아래 이란의 호르무즈 해협 관리권을 인정한다는 내용도 이란 측 답변서에 포함됐다고 했다. 미국이 약정해야 한다는 특정 사안이 무엇인지는 언급되지 않았다.