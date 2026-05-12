"최소 2년 기다렸다" 지분 매각 오픈AI 직원들 9.8조원 '돈 잔치'

오픈AI가 개발한 생성형 챗봇 챗GPT 시작 화면./AFPBBNews=뉴스1

챗GPT 개발사 오픈AI 전·현직 직원 600명 이상이 지난해 회사 지분을 매각해 총 66억달러(9조8000억원)의 수익을 올렸다고 월스트리트저널(WSJ)이 10일(현지시간) 보도했다.

WSJ는 익명 소식통을 인용, 오픈AI가 지난해 10월 자금 조달 과정에서 전·현직 직원들의 지분 매각을 허용해 600명 이상이 이 같은 수익을 올렸다고 보도했다. 이중 75명은 오픈AI가 제시한 매각 한도인 3000만달러(445억원)어치 지분을 현금화한 것으로 파악됐다.

오픈AI 직원은 입사 후 2년 동안 지분을 팔 수 없다. WSJ는 "2022년 챗GPT 출시 이후 회사에 합류한 직원 다수가 처음으로 지분을 현금화할 기회를 맞았다"고 설명했다.

오픈AI는 최근 개인 투자자들을 대상으로 한 투자 모금에서 기업가치 8520억달러(1265조원) 평가를 받았다. WSJ는 7년 전 회사 설립 때부터 근무한 직원이라면 지분 가치가 100배 이상 증가했을 것이라고 설명했다.

"닷컴버블 때도 수익화 시간걸려…이런 기술 없었다"

WSJ는 "오픈AI가 최근 몇 년 동안 직원들에게 지분 매각 기회를 제공했으나 매각 금액을 직원 1인당 1000만달러(148억원)로 제한했다"며 "그보다 훨씬 많은 금액을 벌어들일 수 있는 일부 최고 연구원과 엔지니어들의 불만을 샀다"고 했다. 오픈AI는 이러한 불만을 반영해 매각 한도를 세 배 늘렸다고 한다.

WSJ는 오픈AI와 AI 모델 클로드 개발사 앤트로픽이 올해 기업공개(IPO)와 함께 증시에 상장할 가능성이 있다는 점을 거론하면서 "수천명의 일반 직원들이 보유 주식을 매각해 백만장자가 될 수 있는 기회가 될 것"이라고 했다. 이어 "닷컴 열풍 당시 수백개 기업이 상장했지만 직원들 대부분은 IPO 이후 상당한 시간을 기다린 후에야 수익을 낼 수 있었다. 버블이 꺼질 때까지 수익을 실현하지 못한 직원들은 영영 부를 누리지 못했다"며 "IPO 이전부터 이처럼 막대한 부를 직원들에게 안겨준 기술은 (AI 말고는) 없었다"고 평가했다.

최고 경영진의 경우 직원들보다 훨씬 큰 이익을 누린 것으로 알려졌다. 그렉 브록먼 오픈AI 사장은 11일 일론 머스크 테슬라 CEO(최고경영자)가 오픈AI를 상대로 제기한 소송에 증인으로 나와 자신이 보유한 지분 가치가 300억달러(44조5560억원)에 달한다고 진술했다. 샘 올트먼 CEO는 영리를 추구하지 않는다는 회사 설립 취지를 감안해 회사 지분을 보유하지 않았다고 말했다. 일각에서는 머스크 CEO가 제기한 소송에서 오픈AI가 승소할 경우 올트먼 CEO가 회사 지분을 받아갈 수 있다는 말이 나온다.