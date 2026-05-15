[영상] 성인남성이 하늘로 휙..."강풍에 날아갔다" 인도 영상 충격

인도 북부 우타르프라데시주에 폭풍이 강타하면서 최소 111명이 숨졌다. 이번 폭풍은 성인 남성이 15m 상공을 날아갈 정도의 위력을 지닌 폭풍인 것으로 알려졌다. /영상=X(엑스, 구 트위터) @Jacobmathewlive

인도 북부에 강력한 폭풍이 덮치면서 최소 111명이 숨지는 등 대규모 인명 피해가 발생했다. 성인 남성이 약 15m 상공으로 날아갈 정도의 강풍 영상까지 확산하며 충격을 주고 있다.

14일(현지 시간) 로이터 등 외신에 따르면, 인도 북부인 우타르프라데시주 일대에 강풍과 낙뢰, 폭우가 이어졌다. 이로 인해 건물 지붕이 뜯겨 나가고 나무가 뿌리째 뽑히는 등 피해가 속출했다.

우타르프라데시주 당국은 이날 성명을 통해 "현재까지 111명의 사망 신고가 접수됐으며 72명이 다쳤다"고 밝혔다. 또 가축 170마리가 폐사하고 주택 227채가 파손되는 피해도 집계됐다.

인도 북부 우타르프라데시주에 폭풍이 강타하면서 최소 111명이 숨졌다. 이번 폭풍은 성인 남성이 15m 상공을 날아갈 정도의 위력을 지닌 폭풍인 것으로 알려졌다. /사진=X(엑스, 구 트위터) @Jacobmathewlive 캡처

SNS(소셜미디어)에는 한 남성이 밧줄로 건물 지붕을 고정하던 중 강풍에 휩쓸려 약 15m 상공으로 떠오르는 영상이 퍼져나갔다.

이 남성은 현지 언론과 인터뷰에서 "밧줄을 놓지 않고 버티다가 사고를 당했다"며 "살지 못할 것으로 생각했는데 다행히 옥수수밭에 떨어져 살아남았다"고 말했다.

우타르프라데시주는 우기 시작 전인 3월부터 6월 사이 강한 폭풍이 자주 발생하는 지역으로 알려져 있다. 인구는 약 2억4000만 명에 달하며, 인도 내에서도 상대적으로 소득 수준이 낮은 지역 가운데 하나다.