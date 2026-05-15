"李대통령 노골적 선거운동" 野 비판에...與 "수준낮은 정치공세"

[서울=뉴시스] 최동준 기자 = 이재명 대통령이 14일 경기 성남 모란시장을 방문해 상인과 인사하고 있다. (사진=청와대 제공) 2026.05.14. [email protected] *재판매 및 DB 금지 /사진=

더불어민주당이 국민의힘이 이재명 대통령의 모란시장 방문 등이 노골적인 선거운동이라며 이를 중단하라고 요구한 것에 대해 "말도 안 되는 정치 공세"라고 반박했다. 또 최근 국민배당금, 장특공(장기보유특별공제) 폐지 등 여권발 변수가 이어지는 것에 대해선 "선거 시기에 예민한 주제는 가다듬어서 이야기하는 게 적절하다"며 당 안팎에 주의를 당부했다.

조승래 민주당 사무총장은 15일 서울 국회에서 열린 기자간담회에서 송언석 국민의힘 원내대표가 "이 대통령의 선거운동이 한 번만 더 진행된다면 국민의힘은 즉시 대통령의 노골적인 선거운동에 대한 법적조치를 추진하겠다"고 밝힌 데에 대해 "수준이 낮아도 한참 낮은 이야기"라고 비판했다. 이어 "선거가 있어도 국정은 돌아가야 한다. 선거 기간엔 대한민국 전체가 마비돼야 한다는 거냐"고 반문했다.

조 사무총장은 '최근 야당에 공격 빌미를 제공할 수 있는 메시지가 여권에서 나오는데 청와대에 선거 기간 동안 '로우키'로 가자는 제안은 한 적 없느냐'는 기자의 질문에 "당에서 따로 청와대나 정부 측에 이야기한 적은 없다"면서도 "예민한 주제는 가다듬어서 이야기하는 게 적절하다고 생각한다"고 답했다.

한편 이날 성사된 울산시장 선거 범여권 후보 단일화가 경기 평택을 국회의원 재선거에서도 이뤄질 수 있는지를 "진행하는 것은 없고 계획하고 있는 것도 없다"고 선을 그었다. 그러면서 "내일 정청래 대표 등 많은 분이 김용남 후보의 선거사무소 개소식에 가서 반드시 승리하기 위한 우리 당의 의지를 보여드릴 것"이라고 했다.

친문(친문재인)계인 이호철 전 청와대 민정수석비서관이 김용남 민주당 평택을 후보의 검사 시절 행보를 비판하며 조국 조국혁신당 후보 지지를 공개 선언한 것과 관련해선 "다른 당 후보나 무소속 후보를 지지하거나 선거 운동하는 행위를 해당 행위로 간주하겠다는 건 여전히 유효한 기준이자 원칙"이라며 "(타 후보를 돕는 내용이 담긴) 제보들이 쌓이면 추후 종합적으로 판단할 것"이라고 밝혔다.

김관영 무소속 후보가 강세를 보이는 전북지사 선거에 대해 조 사무총장은 김 후보의 높은 지지율이 민주당 지도부에 대한 비토 때문이라는 주장에 "이해하기 어렵다"고 했다. 조 사무초장은 "현직 도지사라는 점이 작용한 것이라고 본다"며 "누구를 비난하는 것은 과거의 선거방식이다. 전북을 위한 비전과 실력으로 지지를 얻겠다"고 말했다.