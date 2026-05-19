TPU, 엔비디아 GPU에 도전…구글·블랙스톤 AI클라우드 기업 합작

알파벳 산하 구글과 미국 사모펀드 블랙스톤이 구글의 자체 인공지능(AI) 칩을 활용하는 AI 클라우드 회사를 설립하기로 했다. 엔비디아 중심 AI 인프라 시장에 구글이 도전장을 던진 모양새다.

블룸버그 등 주요 외신에 따르면 레버리지를 포함한 전체 투자 규모는 250억달러에 달할 것으로 알려졌다. 이 가운데 블랙스톤은 초기 자본금으로 50억달러(약 7조5000억원)를 출자해 최대 주주가 될 예정이다.

이번 사업은 2027년까지 500메가와트(MW) 규모의 컴퓨팅 용량 확보를 목표로 한다. 데이터센터에는 구글이 자체 개발한 AI 칩 TPU(텐서처리장치)가 탑재될 예정이다. 구글 베테랑 임원인 벤저민 트레이너 슬로스가 새 회사의 최고경영자(CEO)를 맡는다.

WSJ은 이번 프로젝트가 외부 고객을 대상으로 구글 TPU를 본격 상업화하려는 가장 큰 시도라면서, AI 반도체 시장의 선두주자인 엔비디아와의 경쟁이 심화할 것으로 내다봤다.

그동안 AI 클라우드 시장은 엔비디아 GPU(그래픽처리장치)를 사용하는 코어위브 등이 빠르게 성장해왔다. 하지만 최근 AI 추론 수요가 폭증하면서 구글의 TPU 경쟁력도 주목받고 있다. 구글은 이미 앤트로픽에 약 100만개의 TPU 접근권을 제공하는 계약을 체결했고 메타와도 협력 관계를 맺고 있다.

한편 블랙스톤은 AI 데이터센터 분야 최대 투자자로 급부상했다. 2021년 데이터센터 운영사 QTS를 인수한 데 이어 2024년에는 호주의 데이터센터 운영업체 에어트렁크도 인수했다. 코어위브와 앤트로픽, 오픈AI 등에도 대규모 투자를 단행했다.

스티븐 슈워츠먼 블랙스톤 회장 겸 최고경영자(CEO)는 최근 실적 발표 콘퍼런스콜에서 "건설 중인 부지를 포함해 약 1500억달러 규모의 데이터센터 자산을 보유하고 있으며 추가로 1600억달러 규모의 신규 프로젝트 가능성이 있다"고 밝혔다.