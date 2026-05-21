[뉴스프레소] 유가·금리 진정에 다우 5만 회복… 엔비디아, 또 역대급 실적

뉴욕증시가 트럼프 대통령의 이란과의 협상 최종 단계 발표로 유가와 금리가 안정되면서 일제히 폭등했다. 엔비디아는 시장 예상을 뛰어넘는 역대급 실적을 발표했으며, 스페이스X와 오픈AI는 상장 카운트다운에 돌입했다. 엔비디아는 사업 체계를 개편하고 차세대 루빈 아키텍처를 통해 실물 경제 기반의 ACIE 시장을 공략할 것이라고 밝혔다.

▶ 10년물 금리 수직 낙하·유가 5%대 급락… 트럼프 "종전 최종 단계" 선언에 환호

뉴욕증시가 3거래일간의 긴 조정을 끝내고 일제히 폭등했습니다. 트럼프 대통령이 "이란과의 협상이 최종 단계에 진입했다"고 전격 발표하자, WTI 유가가 5.6% 폭락하며 배럴당 100달러선 아래($99.11)로 안정됐습니다. 오일쇼크 공포가 걷히자 미 국채 10년물 금리가 9bp 수직 낙하(작년 8월 후 최대 낙폭)하며 채권시장이 안정을 찾았고, 다우지수는 1.3% 급등해 5만 선을 탈환했습니다. 비록 FOMC 의사록이 매파적이었고 금요일 신임 케빈 워시 의장 취임에 따른 단기 변동성 경계령이 상존하나, 중동 리스크 해소 기대감이 시장을 완전히 지배했습니다.

▶ 매출 816억$ '역대급 서프라이즈'에도 출렁… 엔비디아, 가이던스 웃돌고 시외 하락

엔비디아가 장 마감 직후 시장 예상을 뛰어넘는 압도적인 성적표를 던졌습니다. 1분기 매출은 전년 대비 85% 성장한 816억 달러, 핵심인 데이터센터 매출은 92% 폭증한 752억 달러를 기록했고, 차기 가이던스(910억 달러) 역시 컨센서스를 상회했습니다. 그럼에도 주가는 선반영 인식에 시간외에서 소폭 출렁였습니다. 젠슨 황 CEO는 2027년까지 1조 달러 매출 가시성을 재확인한 데 이어, 독립형 베라(Vera) CPU 단독 매출만 올해 200억 달러(약 27조 원)에 달할 것이라 선언하며 2,000억 달러 규모의 CPU 시장 침공을 본격화했습니다.

▶ '2000조원' 스페이스X 서류 공개 & '1조달러' 오픈AI 이르면 금요일 IPO 신청

글로벌 자본시장의 판도를 바꿀 초대형 거물들이 앞다투어 상장 카운트다운에 돌입했습니다. 스페이스X(티커: SPCX)가 SEC에 공모 신청서를 공식 제출하며 가치가 최대 1조 7,500억 달러(약 2,400조 원)로 책정됐습니다. 지난해 매출 187억 달러를 공시한 스페이스X는 상장 후 머스크가 79%의 의결권을 독점하는 구조를 가집니다. 이에 자금 선점 위기감을 느낀 오픈AI 역시 이르면 이번 주 금요일 SEC에 비공개 IPO 서류를 제출하고 9월 상장을 목표로 속도를 낸다는 소식이 전해졌습니다. 이에 주관사인 골드만삭스와 모건스탠리가 5% 안팎 급등했습니다.

▶ "AI 2라운드는 실물 경제" 엔비디아, 하이퍼스케일 넘어 'ACIE' 독점 선언

엔비디아는 이번 실적발표를 기점으로 사업 체계를 빅테크 중심의 '하이퍼스케일'과 엔터프라이즈·소버린 AI 중심의 'ACIE(산업용 AI 클라우드)'로 전면 개편했습니다. 젠슨 황 CEO는 경쟁사들의 맞춤형 추론 칩을 "틈새시장에 불과하다"고 단호히 축소하는 한편, 차세대 루빈 아키텍처는 올해 3분기 초기 출하되어 프론티어 AI 기업들이 예외 없이 도입할 것이라 자신했습니다. 궁극적으로는 50조~80조 달러 규모의 실물 경제(피지컬 AI)를 등에 업은 ACIE가 하이퍼스케일보다 훨씬 더 거대한 시장이 될 것이라는 장기 로드맵을 천명했습니다.

▶ 반도체 진영 8%대 일제히 부활… 고유가·고금리 피해주도 동반 불기둥

금리와 유가가 꺾이자 시장 전반의 수급 랠리가 재개됐습니다. 반도체 섹터에서는 마이크론(+4.7%)이 메모리 공급 우려 완화로 반등했고, 인텔(+7.4%)과 AMD(+8%)가 CPU 슈퍼사이클 기대감에 무섭게 치솟았습니다. 또한, 고유가에 짓눌렸던 유나이티드항공(+10%)과 카니발(+9%) 등 여행·항공주가 폭발했고, 고급 주택 수요 견조함을 증명한 톨 브라더스(+10%)를 필두로 고금리 피해 주택 섹터까지 일제히 부활했습니다. 다만 장 마감 후 인튜이트는 실적 미스로 시간외 10%대 급락 중입니다.

* [뉴스프레소]에서는 간밤 뉴욕증시 마감 상황과 함께 글로벌 주요 산업/기업 이슈를 전채린, 김혜연 앵커의 생생한 목소리로 전달해드립니다.

* 이 영상은 매일 오전 유튜브 [MTN 월가워즈]에서 다시 시청 하실 수 있습니다.

* 영상편집 : 조배성 PD