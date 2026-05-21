"올여름엔 포도 드세요"…꾸준히 먹었더니 피부 손상 완화 효과

포도를 꾸준히 섭취하면 자외선으로 인한 피부 손상을 완화하는 데 도움이 될 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 사진은 참고 이미지. /사진=게티이미지뱅크

포도를 꾸준히 섭취하면 자외선으로 인한 피부 손상을 완화하는 데 도움이 될 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

20일(현지 시간) 뉴욕포스트에 따르면, 미국 웨스턴 뉴잉글랜드대(WNEU) 연구진은 인체 임상시험을 통해 포도 섭취가 피부의 자외선 방어 기능 강화에 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 결과를 발표했다.

연구진은 참가자 29명을 대상으로 2주간 식단을 관리하며 동결건조 포도 분말을 물에 섞어 하루 두 차례 섭취하도록 했다. 이는 신선한 포도 약 3인분에 해당하는 양이다. 이후 피부 조직 표본을 분석해 자외선 노출 전후 변화를 비교했다.

분석 결과 포도를 섭취한 참가자들은 자외선 노출 뒤 피부 손상과 산화 스트레스 지표로 알려진 말론디알데하이드 수치가 감소한 것으로 나타났다. 연구진은 피부 장벽 형성과 관련된 유전자 활동 역시 증가한 점에 주목했다.

연구를 이끈 존 페주토 박사는 "포도가 인간의 유전자 발현에 영향을 미치는 반응을 유도한다는 점을 확인했다"며 "피부뿐 아니라 다양한 조직 건강에도 긍정적 영향을 줄 가능성이 있다"고 설명했다.

다만 연구진은 이번 결과가 실제 일광화상 예방 효과를 입증한 것은 아니라고 선을 그었다. 참가자 수가 적고 개인별 차이도 컸던 만큼 자외선 차단제를 대체할 수준은 아니라며 추가 연구가 필요하다고 덧붙였다.