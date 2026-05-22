[뉴스프레소] 뉴욕증시, 다우 사상 최고가… 엔비디아 하락했지만 눈높이 높이는 월가

뉴욕증시는 중동발 뉴스에 롤러코스터를 타다 다우지수가 3달 만에 사상 최고가를 경신하며 마감했습니다. 엔비디아는 역대급 실적에도 차익 매물과 경쟁 심화 우려에 하락했지만, 월가에서는 목표가 500달러를 제시하는 등 찬사가 이어졌습니다. 미국 정부는 CHIPS법 기금을 활용해 양자컴퓨팅 기업 9곳에 총 20억 달러를 직접 투자했으며, 이 중 10억 달러가 IBM의 양자칩 전용 신규 파운드리 법인 '앤더론'에 투입된다는 소식에 IBM 주가가 12% 폭등했습니다.

▶ 다우 3달 만에 최고가 경신… 트럼프 "종전 임박" 발언에 롤러코스터 장세

뉴욕증시가 중동발 뉴스에 롤러코스터를 타다 다우지수가 3달 만에 사상 최고가를 경신하며 마감했습니다. 장 초반 이란의 우라늄 반출 거부 소식에 급락했던 지수는 오후 들어 "미·이란 종전 합의 최종 초안이 마련됐다"는 보도와 "전쟁 종료 후 휘발유 가격이 폭락할 것"이라는 트럼프 대통령의 발언에 극적으로 상승 반전했습니다. 급등하던 유가도 하락 마감했습니다. 다만 제이미 다이먼 CEO가 "미국 재정적자로 금리가 훨씬 더 오를 수 있다"고 경고하고, 토머스 바킨 총재가 "공급 충격 장기화 시 금리 인상도 가능하다"고 매파적 발언을 내놓아 금리 불확실성은 여전합니다.

▶ "목표가 500달러" 엔비디아 찬사 & 베일 벗은 스페이스X 명암

엔비디아는 역대급 실적에도 차익 매물과 경쟁 심화 우려에 1%대 하락하며 쉼표를 찍었습니다. 그러나 베어드가 "CPU 추가 매출과 AI 에이전트 확산"을 근거로 파격적인 목표가 500달러를 제시하는 등 월가의 찬사는 이어졌습니다. 한편, 스페이스X의 IPO 투자설명서가 공개되며 최대 1.75조 달러(약 2257조 원)의 기업가치가 거론되고 있습니다. 장대한 우주 비전 이면에 xAI 투자로 인한 '적자 블랙홀' 우려가 제기되는 가운데, 핵심 모멘텀인 '스타십 V3'의 첫 시험 비행은 기술적 문제로 하루 연기됐습니다.

▶ "AI 다음은 양자컴" 美 정부 20억 달러 베팅에 IBM 12% 폭등

미국 정부가 CHIPS법 기금을 활용해 국가 전략 산업으로 지정된 '양자컴퓨팅' 기업 9곳에 총 20억 달러를 직접 투자하며 지분을 확보했습니다. 특히 절반인 10억 달러가 IBM의 양자칩 전용 신규 파운드리 법인 '앤더론(Anderon)'에 투입된다는 소식에 IBM 주가가 12% 폭등했고, USAR 등 희토류 관련주도 동반 급등했습니다. 중국과의 기술 패권 경쟁이 AI를 넘어 양자컴과 소재 분야로까지 전방위적으로 확대되는 양상입니다.

▶ 오픈AI 상장 기대에 소프트뱅크 20%↑ & 앤스로픽-MS 'AI 칩 동맹'

AI 생태계의 지각변동도 계속되고 있습니다. 오픈AI의 상장 준비 소식에, 대규모 투자를 단행했던 소프트뱅크가 막대한 평가이익 기대감으로 20% 가까이 폭등했습니다. 반면 극심한 컴퓨팅 자원 부족에 시달리는 앤스로픽은 마이크로소프트의 자체 AI 칩 '마이아(Maia) 200' 도입을 협의 중인 것으로 알려졌습니다. 성사될 경우 MS가 외부 AI 기업에 자체 칩을 공급하는 첫 사례가 되며, 특정 GPU(엔비디아) 의존도를 낮추려는 빅테크들의 '칩 동맹'이 가속화될 전망입니다.

▶ 테슬라 中 FSD 승인 & 월마트 7% 급락 "물류비·소비 둔화 탓"

테슬라는 마침내 중국에서 '감독형 FSD' 사용 승인을 받아내며 글로벌 패권 확장의 중요한 분기점을 맞았습니다. 반면 유통 공룡 월마트는 호실적에도 불구하고 이란전 여파로 급등한 가솔린 물류비 부담과 방문당 지출 증가율 둔화(1.1%)가 부각되며 7.3% 급락, 소비 위축이 현실화되고 있음을 보여주었습니다. 이 밖에 블룸에너지(+9%)와 네비우스(+14%)가 26억 달러 규모 AI 연료전지 계약으로 동반 폭등했고, 스포티파이는 4년 만의 투자자의 날 행사에서 강력한 성장 전망을 제시하며 14% 급등했습니다.

* [뉴스프레소]에서는 간밤 뉴욕증시 마감 상황과 함께 글로벌 주요 산업/기업 이슈를 전채린, 김혜연 앵커의 생생한 목소리로 전달해드립니다.

* 이 영상은 매일 오전 유튜브 [MTN 월가워즈]에서 다시 시청 하실 수 있습니다.

* 영상편집 : 조배성 PD