전세계 등산 열풍?…'세계 최고봉' 에베레스트에 하루 274명 몰렸다

에베레스트에서 지난 20일 하루 동안 274명이 정상에 오르며 역대 최다 기록이 세워진 가운데 해발 8000m 이상의 '죽음의 지대'에 긴 등반 행렬이 형성되면서 과밀 등반에 대한 우려가 커지고 있다. 사진은 참고 이미지. /사진=게티이미지뱅크

에베레스트에서 지난 20일 하루 동안 274명이 정상에 오르며 역대 최다 기록이 세워진 가운데 해발 8000m 이상의 '죽음의 지대'에 긴 등반 행렬이 형성되면서 과밀 등반에 대한 우려가 커지고 있다.

22일(현지 시간) 영국 BBC는 네팔 관광 당국을 인용해 이날 네팔 남쪽 루트를 통해 총 274명이 에베레스트 정상 등정에 성공했다고 보도했다. 이는 2019년 세워진 하루 최다 등정 기록(223명)을 넘어선 수치다.

올해 봄 등반 시즌은 거대한 얼음덩어리가 등반로를 막으면서 예년보다 늦게 시작됐다. 하지만 날씨가 안정되자 등반객들이 한꺼번에 몰리며 기록적인 정상 등정이 이뤄졌다.

특히 이번 시즌에는 에베레스트 설원 위로 긴 등반 행렬이 이어진 사진이 소셜미디어(SNS)를 통해 확산했다. 해당 구간은 산소가 극도로 부족한 해발 8000m 이상의 '죽음의 지대'로, 대부분의 등반객이 보조 산소에 의존해야 하는 곳이다. 전문가들은 이 고도에서 장시간 머무를 경우 생명이 위험할 수 있다고 경고한다.

올해 에베레스트 등반 허가를 받은 외국인은 약 500명으로 역대 최대 규모다. 네팔 정부는 지난해 허가료를 기존 1만1000달러(약 1668만원)에서 1만5000달러(약 2274만원)로 인상했지만 등반 수요는 오히려 증가했다.

이번 시즌에는 여러 기록도 나왔다. 네팔 산악 가이드 카미 리타 셰르파는 지난 17일 32번째 에베레스트 등정에 성공하며 자신의 세계기록을 다시 경신했다. 여성 산악인 최다 등정 기록 보유자인 라크파 셰르파도 같은 날 11번째 정상 등정에 성공했다.

사망 사고도 잇따랐다. 네팔인 산악 가이드 2명이 등반 도중 숨졌고, 네팔의 소외 계층인 힌두 달리트 공동체 출신으로는 처음 에베레스트에 오른 비제이 기미레도 고산병 증세 끝에 사망했다.

BBC는 기록 경쟁과 과밀 등반, 잇따른 사망 사고가 겹치며 에베레스트 상업 등반을 둘러싼 논란이 다시 커지고 있다고 전했다.