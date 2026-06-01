[뉴스프레소] 뉴욕증시, 사상 최고치 랠리… 엔비디아, 컴퓨텍스서 또 한번 혁신 예고

5월 뉴욕증시 나스닥이 폭등하고 S&P500이 9주 연속 상승하며 사상 최고치를 기록, '셀인메이' 징크스를 깼습니다. 델의 어닝 서프라이즈와 AI 실적 모멘텀이 시장을 주도했으며, 엔비디아는 MS와 협력하여 '온디바이스 AI PC'를 공개하며 PC CPU 시장의 지각변동을 예고했습니다. 미 상무부는 중국의 AI 칩 우회 조달을 차단했고, 이번 주에는 대만 컴퓨텍스와 주요 기업 실적 발표가 예정되어 있습니다.

▶ '셀인메이' 징크스 깬 뉴욕증시… S&P500 9주 연속 강세

5월 나스닥이 8.4% 폭등하며 '셀인메이'를 무색하게 만든 가운데, S&P500도 9주 연속 상승하며 사상 최고치를 썼습니다. 미·이란 휴전 MOU가 트럼프 대통령의 불승인으로 난항을 겪으며 유가가 89달러선에 머물렀지만, 시장은 지정학 리스크보다 AI 실적 모멘텀에 환호하며 거침없이 질주했습니다.

▶ 델 주간 66% 폭등 '올해 상승률 3위'… 메모리 동반 랠리

시장을 지배한 건 델(DELL)의 역대급 어닝 서프라이즈였습니다. 델이 "소버린 AI 등 신규 고객 폭증으로 메모리와 CPU 병목이 심각하다"고 밝히자, 마이크론(주간 27%↑) 등 메모리 진영까지 폭등했습니다. 다만 월가에선 "S&P500 종목의 40%가 200일선 아래"라며 대형 AI 주도주로의 지나친 쏠림을 경고했습니다.

▶ 엔비디아 '온디바이스 AI PC' 출격… 옥타 30%대 폭등

보안기업 옥타(OKTA)가 AI 에이전트 확산 수혜로 30%대 폭등하는 등 소프트웨어 소외주의 반격이 거셌습니다. 한편, 엔비디아는 MS와 손잡고 인텔·AMD가 장악한 PC CPU 시장을 정조준합니다. 대만 컴퓨텍스에서 클라우드 없이 자체 구동되는 ARM 기반의 '온디바이스 AI PC'를 공개해 지각변동을 예고했습니다.

▶ 美 '中 해외 우회수출' 차단… 테슬라-스페이스X 합병 경계령

미 상무부가 중국 본사 기업의 해외 자회사를 통한 첨단 AI 칩 우회 조달까지 원천 차단하며 수출 통제의 고삐를 죄었습니다. 한편, 스페이스X 상장을 앞두고 테슬라와의 합병설이 부상하자, 월가에선 대규모 신주 발행 및 머스크의 스톡옵션 잔치로 기존 테슬라 주주들의 지분 가치가 훼손될 수 있다고 우려했습니다.

▶ 이번 주 '컴퓨텍스 기조연설' & '브로드컴 실적' 슈퍼위크

이번 주 시장의 눈은 아시아 최대 기술 행사 '대만 컴퓨텍스'로 향합니다. 퀄컴, 인텔, AMD 등 빅테크 CEO들의 릴레이 기조연설이 투심을 자극할 전망입니다. 아울러 월요일 휴렛팩커드, 목요일 브로드컴 실적 발표와 금요일 미 고용보고서(비농업) 결과에 따라 향후 랠리 지속 여부가 판가름 날 예정입니다.

* [뉴스프레소]에서는 간밤 뉴욕증시 마감 상황과 함께 글로벌 주요 산업/기업 이슈를 전채린, 김혜연 앵커의 생생한 목소리로 전달해드립니다.

* 이 영상은 매일 오전 유튜브 [MTN 월가워즈]에서 다시 시청 하실 수 있습니다.

* 영상편집 : 조배성 PD