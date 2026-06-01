롤러코스터서 뭘 먹었길래…"죽을수 있다" 평생 출입금지 당한 남[영상]

시속 약 150㎞로 달리는 롤러코스터에서 치킨 '먹방'을 선보인 유튜버 앨런 페럴이 해당 놀이공원에서 평생 출입금지 조치를 받았다. /사진=앨런 페럴 SNS(소셜미디어)

달리는 롤러코스터에서 치킨 '먹방'을 선보인 유튜버가 해당 놀이공원으로부터 평생 출입 금지 조치를 받았다.

지난달 28일(이하 현지시간) USA투데이 등 외신 보도에 따르면 구독자 186만 명의 유명 유튜버 앨런 페럴(26)이 롤러코스터를 타면서 치킨 너겟을 먹는 영상을 올렸다가 해당 놀이공원 모든 지점에서 평생 출입 금지 조치를 당했다.

시속 약 150㎞로 달리는 롤러코스터에서 치킨 '먹방'을 선보인 유튜버 앨런 페럴이 해당 놀이공원에서 평생 출입금지 조치를 받았다. /사진=앨런 페럴 SNS(소셜미디어)

페럴은 지난달 19일 맥도날드 치킨 맥너겟을 바지 안에 숨긴 뒤 미국 오하이오주 북부 시더 포인트 놀이공원의 '밀레니엄 포스' 롤러코스터 가장 뒷좌석에 탔다.

페럴은 높이 약 94m, 최고 시속 약 150㎞에 달하는 롤러코스터를 탄 후 숨겨온 치킨 너겟 박스를 꺼내 '먹방'을 시작했다. 롤러코스터가 급강하할 때도 치킨 너겟을 스위트 앤 사워 소스에 찍어 먹었다.

페럴이 "카메라맨, 소스!"라고 외치자 촬영을 맡은 동행자는 소스를 꺼내 그의 먹방을 도왔다. 빠른 속도 탓에 소스 일부는 뒤로 날아갔고, 페럴의 얼굴에도 잔뜩 묻었다. 페럴은 치킨 너겟 10개 중 7개를 먹었다.

시속 약 150㎞로 달리는 롤러코스터에서 치킨 '먹방'을 선보인 유튜버 앨런 페럴이 해당 놀이공원에서 평생 출입금지 조치를 받았다. /사진=앨런 페럴 SNS(소셜미디어)

해당 영상은 유튜브 조회수 84만 회, 틱톡 조회수 74만 회 이상을 기록하며 많은 관심을 받았다.

시더 포인트 놀이공원을 소유한 테마파크 기업 '식스 플래그' 측은 "놀이기구에서는 질식 위험을 초래할 수 있는 음식물 등의 반입이 금지돼 있다"며 "위험하고 부적절한 행동은 용납되지 않는다"고 설명했다. 그러면서 "행동 수칙을 위반하는 고객은 공원에 입장할 수 없다"며 페럴을 해당 놀이공원 체인 전 지점에서 평생 출입을 금지한다고 밝혔다. 시더 포인트 측은 페럴에 대한 고소를 고려 중인 것으로 알려졌다.

페럴은 FOX8과의 인터뷰에서 "저는 어릴 때부터 이 놀이공원을 좋아해 자주 방문했다"며 "놀이공원 측 입장을 이해한다. 그들은 다른 이용객들이 놀이기구를 타다가 다치는 걸 원하지 않을 뿐"이라고 말했다.

그러면서도 "개인적으로는 정말 재미있는 도전이었다"고 덧붙였다.

이후 페럴은 성명을 통해 "해당 영상은 코미디를 위한 것이었으며, 사람들이 규정을 위반하도록 부추기려는 의도가 아니었다"고 밝혔다.

페럴은 2023년 6월에도 미국 오하이오주의 시더 포인트 놀이공원 롤러코스터에서 맥도날드 치즈버거 먹방을 선보인 바 있다. /사진=앨런 페럴 유튜브 영상

앞서 페럴은 2023년 6월에도 같은 롤러코스터에서 치즈버거 먹방을 선보인 바 있으나, 출입 금지 조치를 받지 않았다고 밝혔다.