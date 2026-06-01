한병도 "박완수 캠프 딥페이크 논란, 구속수사·재선거도 가능한 사안"

(천안=뉴스1) 유승관 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표가 1일 충남 천안시 박수현 충남도지사 후보 선거사무소에서 열린 충남 현장 중앙선거대책위원회의에서 모두 발언을 하고 있다. 2026.6.1/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(천안=뉴스1) 유승관 기자

한병도 더불어민주당 원내대표가 박완수 국민의힘 후보 캠프 측의 불법 딥페이크 논란에 대해 "선거 이후 구속 수사와 재선거 가능성까지 거론되는 중차대한 사안"이라고 목소리를 높였다.

한 원내대표는 1일 오전 충남 천안 박수현 충남지사 후보 선거사무소에서 열린 중앙선거대책위원회 회의에서 "수사 기관에도 강력히 촉구한다"며 이같이 말했다.

한 언론 보도에 따르면 박 후보 캠프에서 근무했던 A씨는 지난 4월 김경수 민주당 경남지사 후보를 비판하는 내용의 딥페이크 영상 등을 제작, 비공식 유튜브 채널에 올렸다고 주장했다. 이 과정에서 경남도청 관계자에게 자료를 전달받았으며 관련 대화 내용도 확보하고 있다고 밝혔다.

지난 29일 선관위는 이러한 의혹에 대해 박완수 캠프 소속 전직 공무원과 영상 제작자를 비롯해 현직 공무원까지 무려 9명을 검찰에 수사 의뢰했다.

한 원내대표는 "그야말로 불법 관권선거이자 불법 AI 딥페이크 게이트"라며 "박완수 후보 측은 제보자와 언론에 화살을 돌리고 개인 일탈로 치부하며 꼬리 자르기에 급급하다"고 비판했다. 이어 "경찰은 모든 수단을 동원해 증거 인멸의 틈을 조금도 주지 말고 신속하게 진실을 규명해야 한다"고 촉구했다.

그러면서 "국민의힘 불법 선거운동이 심각하다"며 "서울 댓글 여론전과 울산 유사 선거사무소 운영 그리고 대구 유권자 차량 제공 등 격전지에서 국민의힘이 불법 선거운동을 자행하고 있다"고 했다.

한 원내대표는 "보궐선거가 펼쳐지는 부산 북구갑에서도 대규모 조직적 위장 전입이 있었다는 제보가 이어지고 있다"며 "만약 사실이라면 민의를 왜곡하는 명백한 불법"이라고 했다.

이어 "해당 선거구에는 무소속 후보의 유사 선거사무소 운영 의혹에 대해 선관위가 경찰에 수사를 의뢰하기도 했다"며 "선관위와 경찰은 해당 의혹에 대해 한 점의 의혹도 남지 않도록 엄정하고 신속하게 조치를 취해야 할 것"이라고 덧붙였다.