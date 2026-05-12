놀유니버스, 아고다 초기 멤버 품었다...글로벌 확장 '속도'

올리버 리부츠키 그룹장. /사진제공=놀유니버스

놀유니버스가 글로벌 사업 총괄 담당으로 글로벌 온라인 여행 플랫폼(OTA) 아고다 출신 올리버 리부츠키 그룹장을 영입했다고 12일 밝혔다. 리부츠키 그룹장은 해외숙소사업과 패키지사업, T&A(투어&엑티비티) 사업, 항공사업 등을 총괄하게 된다.

그는 사업 간 시너지 창출과 상품 경쟁력 강화, 운용 효율 고도화, 중장기 전략 수립 및 실행 등을 맡는다. 최근 빠르게 성장하고 있는 인바운드 사업도 주도한다.

놀유니버스는 K콘텐츠 확산으로 증가하는 방한 여행 수요를 적극 유치하고 해외 여행객 대상 차별화된 한국 여행 경험을 제공하기 위한 사업 전략 구축과 글로벌 사업망 확대에 나설 계획이다.

리부츠키 그룹장은 글로벌 온라인 여행 플랫폼 아고다의 초기 멤버로 합류해 동남아시아·중동·아프리카·인도 지역 사업 개발을 총괄했다. 당시 직계약 체계를 구축하며 7년 만에 아시아태평양 지역에서 15만개 이상의 직계약 인벤토리를 확보했다.

이후 유럽 기반 트래블테크 기업 '투어레인'과 캐나다 기반 '호퍼'에서도 글로벌 확장을 이끌었다. 투어레인에서는 상품 공급과 예약 프로세스의 디지털화·AI(인공지능) 전환을 주도했고, 호퍼에서는 아시아태평양 지역 상품 공급 총괄 VP(부사장)를 맡았다.

리부츠키 그룹장은 "한국을 넘어 글로벌 시장에서 영향력을 빠르게 확대하고 있는 놀유니버스에 합류하게 돼 기쁘다"며 "글로벌 사업 혁신을 통해 전 세계 고객들에게 차별화된 여행 경험을 제공하겠다"고 말했다.