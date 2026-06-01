"가입 즉시 12만 포인트"…교원투어, 유료 멤버십 출시

교원투어 여행이지는 고객 혜택을 강화한 유료 멤버십 서비스 '이지멤버스'를 출시했다고 1일 밝혔다.

이지멤버스는 고객의 여행 상품 구매 및 이용 패턴을 반영해 포인트 적립과 할인 혜택을 제공하는 멤버십 프로그램이다. 기본 가입 혜택과 함께 업계 최대 수준인 5% 적립, 동행 할인 쿠폰 등을 제공해 고객 체감 혜택을 높인 것이 특징이다.

연간 가입비는 6만원이다. 가입 즉시 여행 상품 결제에 사용할 수 있는 12만 포인트를 지급하는 '더블스타트' 혜택을 제공한다. 멤버십 회원이 여행 상품을 구매하면 유류할증료를 제외한 상품가의 5%를 포인트로 적립해준다. 적립 포인트는 다음 여행 예약 시 상품가의 최대 3%까지 사용할 수 있다.

패키지여행 이용객을 위한 동행 할인 쿠폰팩도 제공한다. 구매 금액 구간에 따라 최대 29만원까지 할인 혜택을 받을 수 있다. 교원투어는 가입 부담을 줄이기 위해 혜택 미이용 고객을 대상으로 가입비 전액 환불 제도를 도입했다. 가입 후 1년 동안 멤버십 혜택을 한 번도 사용하지 않은 고객에게는 가입비를 전액 돌려준다.

멤버십 만기 고객은 1만원에 1년 연장이 가능하며, 연장 즉시 1만 포인트를 지급받는다. 멤버십 혜택은 여행이지 홈페이지와 모바일 앱을 통해 예약한 여행이지 스탠다드·프라임·탑클래스 패키지 상품에 적용된다.

교원투어 관계자는 "이지멤버스는 첫 가입부터 반복 이용까지 모든 단계에서 고객이 혜택을 체감할 수 있도록 설계했다"며 "차별화된 멤버십 서비스를 지속적으로 고도화해 국내 대표 여행 멤버십으로 성장시켜 나가겠다"고 말했다.