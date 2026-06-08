레고랜드, 여름 시즌 '썸머 플레이' 개막…5.9m 워터타워 첫선

사진 레고랜드 신규 물놀이 시설 앞세운 ‘썸머 플레이’ 시즌 6월 19일 개막. /사진제공=레고랜드코리아

레고랜드코리아는 오는 19일부터 여름 시즌 프로그램 '썸머 플레이'를 시작힌다고 8일 밝혔다.

올해 썸머 플레이 시즌의 핵심은 신규 물놀이 시설 '워터 버킷'이다. 높이 5.9m 규모의 워터타워로 1분마다 약 5m 높이에서 400ℓ의 물을 한 번에 쏟아내는 것이 특징이다. 물이 떨어지기 전 워터 휠이 회전하며 종소리를 울리는 연출도 적용됐다.

레고랜드는 이번 시즌 동안 시티 구역 초입의 '마리나 제트 베이'부터 '해적의 바다' 구역까지 파크 절반가량을 물놀이 공간인 '웻 존(Wet Zone)'으로 운영한다.

마리나 제트 베이는 지난해 조성된 약 300평 규모의 바닥 분수 시설로 150개 노즐에서 최대 5m 높이의 분수를 분사한다. 올해는 워터 버킷이 추가되면서 바닥 분수와 대형 물폭탄을 함께 즐길 수 있는 통합형 물놀이 공간으로 확대됐다.

이 밖에도 물대포를 피하며 탑승하는 놀이기구 '웨이브 레이서(Wave Racer)', 방문객들이 물싸움을 즐길 수 있는 '스플래쉬 배틀(Splash Battle)' 등 다양한 물놀이 어트랙션이 운영된다. 미스트 존과 한정 기간 운영되는 물놀이 풀장도 마련될 예정이다.

레고랜드는 여름 시즌 콘셉트인 '여름의 즐거운 놀이'에 맞춰 공연, 체험 프로그램, 참여형 이벤트도 함께 진행한다.

김중선 레고랜드코리아 마케팅 총괄 실장은 "아이들이 물놀이를 마음껏 즐기며 여름의 즐거운 추억을 만들 수 있도록 다양한 콘텐츠를 준비했다"며 "새롭게 선보이는 물놀이 시설과 레고 테마 콘텐츠를 통해 가족 고객들에게 특별한 경험을 제공할 것"이라고 말했다.