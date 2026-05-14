K-뷰티로 中企 온라인 수출 '쑥쑥'…3억달러 돌파, 역대 최고치 경신

서울의 한 화장품 매장. 기사내용과 무관./사진=뉴스1. /사진=(서울=뉴스1) 구윤성 기자

올해 1분기 중소기업의 수출액이 K-뷰티의 흥행에 힘입어 역대 최고치를 경신했다

중소벤처기업부는 14일 '2026년 1분기 중소기업 온라인 수출 동향(잠정치)'에서 중소기업 온라인 수출액이 1분기 기준 최초로 3억달러를 돌파했다고 밝혔다. 이는 전년동기대비 38.2% 증가한 실적이다.

특히 온라인 총 수출액 중 중소기업 수출이 70%에 달해 온라인 시장이 중소기업 수출의 중요한 수단으로서 기능하고 있음을 보여준다. 온라인 수출 중소기업 수도 전년동기대비 14.4% 증가한 2735개사로, 1분기 기준 역대 최고치를 기록했다.

가장 큰 비중(65.8%)을 차지하는 화장품의 경우 전년동기대비 74.2% 증가한 2억달러로, 역대 분기 최대 실적을 기록했다. K-뷰티(화장제품)의 높은 인기와 2025년 발표된 K-뷰티 지원 대책의 정책 효과가 함께 나타난 것으로 분석된다.

또 미국(+60.8%)·중국(+90.8%)뿐 아니라, 영국(+282.8%)·네덜란드(+133.8%) 등 유럽 수출이 크게 증가했다.

2025년 발표된 온라인 수출 대책과 해외 온라인 장터 입점, 자체 온라인 판매 누리집 구축·판매지원 등 정책 지원을 바탕으로 K-뷰티 외에 축산가공품 등 품목의 수출도 증가한 것으로 나타났다.

온라인 총 수출액의 7.7%를 차지하는 의류는 해외 온라인 소비 확대에 힘입어 2300만달러를 기록했다. 특히 중국은 유아용 턱받이 등 고급 소비재에 대한 수요가 증가하며 수출 600만달러(+96.4%)를 달성했다.

컴퓨터(온라인 총 수출액의 6.1%)는 1800만달러로, 자체 기술력을 바탕으로 해외 온라인 장터에서 세계적 경쟁력을 확보한 중소기업의 포토프린터(사진출력기) 수출이 꾸준히 이어지며 미국(900만달러), 네덜란드(300만달러) 등 주요 시장에서 높은 성과를 보였다.

아울러 축산가공품(온라인 총 수출액의 3.1%)은 전년동기대비 172.1% 증가한 1000만달러를 달성했다. K-뷰티 확산과 함께 이너뷰티 제품(먹는 미용･건강관리 제품)에 대한 수요가 증가하며 체중감량용 제품의 對(대) 중국 수출이 크게 증가했다.

이 밖에 문구와 완구(온라인 총 수출액의 3.1%)는 900만달러로, 독일, 영국 등 유럽 국가를 대상으로 한 아이돌상품·핸드폰케이스와 미국 대상 포토프린터(사진출력기) 필름 수출 호조가 실적 증가를 견인했다.

심재윤 중기부 글로벌성장정책관은 "온라인 시장은 중소기업이 강점을 가진 분야로 정책 지원 효과가 내수기업의 해외 진출 성과로 이어지고 있다"며 "내수기업이 해외시장에 진출을 확대하고 온라인 판매를 넘어 현지 진출까지 이어질 수 있도록 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.