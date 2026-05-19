중노위 "삼성전자 노사, 성과 분배율 포함 협상 중"

(세종=뉴스1) 오대일 기자 = 박수근 중앙노동위원장이 삼성전자 노조의 총파업 예고 시한을 이틀 앞둔 19일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 삼성전자 2차 사후조정 최종 회의에 참석하며 취재진의 질문에 답하고 있다. (공동취재) 2026.5.19/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(세종=뉴스1) 오대일 기자

삼성전자(276,500원 ▼4,500 -1.6%) 노사 간 임금협상 조정에 나선 박수근 중앙노동위원회 위원장은 부문별로 분배율 협상도 진행 중이라고 밝혔다.

박 위원장은 19일 정부세종청사에서 열린 삼성전자 임금협상 관련 중앙노동위원회 사후조정 오전 회의를 정회한 뒤 기자들과 만나 부문별로 분배율 협상 진행 여부 질문에 "그런 것도 내용에 포함됐다"며 이같이 말했다.

박 위원장은 또 정부 조정안 제시 여부에 대해 "아직 나오지 않았다. 조정안이 나와야 될 것"이라고 말했다.

중노위에서는 이날 오전 10시부터 삼성전자 노사 간 임금협상을 조정하는 2차 사후조정 회의가 열리고 있다. 전날 회의에선 양측이 성과급 개편 제도를 놓고 평행선을 달린 바 있다.

최승호 초기업노조 삼성전자지부 위원장은 "조합원이 만족하실 수 있는 안으로 최대한 노력하겠다"고 말했다. 성과급 제도 개편 관련해선 기존 입장을 고수하고 있다고 설명했다.

이번 사후조정은 오는 21일 총파업 여부를 결정 지을 분수령이 될 전망이다. 현재 노사 간 핵심 쟁점은 여전히 성과급(OPI) 재원과 지급 기준 상한선 설정 문제다. 노조는 성과급 상한 폐지와 제도화를 강하게 요구하고 있는 반면 사측은 기존 제도를 유지하되 상한 없는 특별포상 제도를 도입하겠다는 입장이다.

앞서 노사는 전날 오전부터 저녁까지 성과급 제도 개편 쟁점 사안을 두고 첫날 회의를 진행했으나 이견을 좁히지 못했다.

사측은 이날 사후조정 시작 1시간 40분 전에 회의장에 도착했다. 노조측도 1시간 일찍 회의장에 들어갔다. 노사 모두 별다른 발언은 하지 않았다.

중노위 사후조정에는 정해진 기한이 없지만 파업 예고일인 오는 21일까지는 이틀 밖에 남지 않아 결렬되면 추가 협상이 물리적으로 어려울 전망이다.

정부는 협상 결렬 시 삼성전자 파업으로 국민 경제에 막대한 피해가 우려되는 경우 긴급 조정권도 고려하고 있다.

긴급조정권은 노조 쟁의행위가 국민의 일상을 위태롭게 하거나 국민 경제를 현저히 해할 우려가 있을 때 고용노동부 장관이 발동할 수 있는 조정 절차다. 긴급조정권이 발동되면 30일간 파업이 금지되고 중노위가 조정을 진행하게 된다.